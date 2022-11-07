Kodlanmalı!

Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında yer bulması adına Konyaspor karşısında alacağı 3 puan çok önemliydi. Maça iyi başlayan bordo-mavililer 25 dakikada 2-0 öne geçtiler. İlhan Palut geriye düştükten sonra bu dakikada Diouf'un yanına Ikpeazu'yu alarak 4-4-2'ye döndü.

Daha risk alıp, kabullenmeyip hücum yapmayı düşündü.

Bu hamleden sonra Trabzonspor savunması kendi ceza sahası üzerinde derinlemesine savunma yaparak topu Konyaspor'a bıraktı. Nitekim de Konyaspor beraberliği yakaladı.

Bu ara Abdullah Avcı iç sahada gol lazımken son 30 dakikalık bölümde Maxi Gomez'i çıkarıp Umut'u aldı. Burada ilginç yön de Maxi Gomez'in bir kere dahi ceza sahasında topla buluşamamış olmaması hücum yetersizliğini net bir şekilde anlatıyordu. Bordomavililerin bu sezonki en büyük sıkıntısı yine devam ediyor. Top ayağında iyi hücum edemiyor, hücum ve orta saha oyuncularının rolleri net belli değil. Bu da alan yaratmak, bu alana toplu-topsuz oyuncu sokmak, bununla beraber hücumda az adamla çok adamı bağlamak gibi bir çok hücum özelliklerinin sahaya doğru yansımamasının en büyük nedeniydi.

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Maç başlangıcında savunmada Hüseyin ve Denswil ile oyuna başlayarak 4 stoperli bir oyun tercihi de Abdullah Avcı'nın orta saha ve hücumdaki bireysel oyuncuların günlük anlık oyuncu performansıyla netice almak gibi bir düşüncesi olduğunu ortaya koyuyordu.Bazen saha içinde teknik, taktik, akıldan daha önemli duyguların öne çıkmasıdır. O coşkuyla da işler istediğiniz gibi gitmediği zaman galip gelirsiniz. Onun için oyunda bazı riskleri de beraberinde almanız gerekir. Bordo-mavililer bu kadar skoru korumacı bir oyunla beraber, oyun hareketliliği olmayan, saha içinde yavaş oynayan, rakibine de en önemlisi Trabzon'da deplasmanda oynadığını hissettirememesi yalnız bu maçın değil bu sezonun en büyük problemlerinin başında geliyor.Geçen sene 0-0 ve 1-0 öne geçtiğinde skoru koruyup oyunu kontrol eden Trabzonspor'un yerine 2-0 öne geçtiği maçta skoru ve oyunu koruyamayan, dengesiz oynayan bir takıma dönüştü bordo-mavililer.Trabzonspor geçen yıla göre kadro değişimi yaşadı. Onları şampiyonluğa götüren güçlü ve sürdürülebilir oyun, bir an önce yeni kurulan bu kadroya da taktiksel anlamda 'kodlanmalı'.Süreç sıkıntılı ve zaman alabilir. Çalışıp ve gelişmek için en uygun zaman da Dünya Kupası arasıdır.