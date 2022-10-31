Yüzler gülüyor

Beşiktaş'ta beklenen değişiklik Valerien İsmael'in gidişi ile geç de olsa gerçekleşti. Burada Şenol Güneş tercihinin doğru olduğu yalnız Ümraniye maçında alınan farklı skordan bağımsız camiayı iyi bilen, başarılı olmuş, Süper Lig'i tanıyan ve en önemlisi taraftarın da kabul edeceği bir isim olması açısından bu tercihin doğru yapıldığını düşünüyorum.



Siyah-beyazlılarda Valerien İsmael'e göre değişmesi gereken ve değişen en önemli unsur oyuncuların ve taraftarın 'yüzlerinin gülmesiydi'. Gerginlik ve stresin yerine özgüven geldiği gibi daha mutlu olan ve keyifli bir oyuncu grubu geldi. Aynı zamanda hem sahadaki hem kenardaki oyuncuların kaygısız halleri bana göre galibiyetten daha da önemliydi. Çünkü Beşiktaş'ın kaybolan takım bütünlüğü ve en önemlisi de tribünle yarattığı o yüksek bağ ve enerjinin tekrar dönmesi bir futbol takımı için teknik, taktik, fiziksel parametrelerden de daha önemli. Beşiktaş'ın yakaladığı hava yalnız bunu aldığı galibiyet için söylememek gerekir, uzun vadede bu yaratılan olumlu teknik adam, taraftar, oyuncu işbirliğinin Beşiktaş takımını daha iyi noktalara getireceğini düşünüyorum. Şenol Güneş'in çalıştığı dönemlerde takıma kazandırdığı bir oyun DNA'sı ve kimliği vardı. Onu da mutlaka kısa süre geçtikten sonra özellikle Dünya Kupası arasından sonra takımına kurgulayacağını düşünüyorum. Ümraniye maçı farklı kazanıldı, derbi öncesi moral, motivasyon ve güven kazanıldı ama saha içinde geçmişten kalan savunmada ve hücumda kronikleşmiş sorunlar devam ediyor. Bunun için de zamana ihtiyaç var.