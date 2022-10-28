Neyi, nasıl!

Trabzonspor'un son haftalarda hem Avrupa Ligi hem de ligde sezon başına göre daha toparlanmış bir görütüsü var. Tabii ki hayal edilenin, düşünülenin seviye olarak gerisinde. Kızılyıldız maçı takıma öz güven vermesi açısından çok önemliydi. Bir de Kızılyıldız hem oyuncu hem de oyun kalitesi olarak Trabzon'un önünde bir takım değil.

Kaldı ki ilk maçta da bu net şekilde görülmüştü.

Bordo mavililerin oyun içindeki en büyük eksikliği hücumda çoğalamaması ve orta sahada birebir adam eksilten hızlı oyuncu profilinin olmayışı.

Saha içinde fark yaratacak aynı zamanda da skora etki edecek oyuncu özelliğini taşıyan oyuncular sezon başı transferde çok tercih edilmedi. Bir de Djaniny ile oyuna başlamadığınızda bu eksiklik daha da sahaya yansıdı.

Gezen sene iki kenar bekin katkısı hiç yoktu bu sene de değişen bir şey yok. Trabzonspor gibi topla ayağında tempo yapıp rakibe hücum baskısı götürün bir takımın topun kaptırıldığı yerde karşı presi daha fazla uygulaması ve bunun üzerine çok çalışıp bu yönünü gelişitirmesi gerekir.

Yoksa her maç öne doğru koşacağına daha fazla geriye koşması kaçınılmaz olacak.

Bordo mavililerin oyun ve oyuncu kalitesini referans alabileceğimiz en önemli gösterge içerdeki Monaco maçının 2. yarısıdır. Geçtiğimiz sezonki gibi başarılar prensiplerle gelir.

Abdullah Avcı'nınfarklı fikirler yaratıp 'neyi, nasıl' yapacağını çözmesi ve bulması gerekir.