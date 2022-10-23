Bardak

Trabzonspor son haftalarda hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlarla takımda oyun kalitesinin seviyesini biraz daha yükseltmişti. Bunun Sivasspor gibi son 1 haftada 3 galibiyet alan, çıkışta olan bir takıma karşı sahaya nasıl yansıyacağı, bordo-mavililer açısından önemliydi.

Umut'u santrfor oynatırken; hücumda sol çizgide son haftalarda etkili olan Trezeguet'yi sağ kanada geçirmek, sol çizgide ise Maxi Gomez'i oynatmak; tek kanat eksiği sağ kanat olan bordo-mavililerin bu hücum yerleşimiyle sol kanadını da yok etmiş oldu.

Bordo-mavililer çok geniş alanda oynayan, bu yüzden de ön alanda pres ve topun kaptırıldığı yerde karşı presi doğru uygulamayan, (kaldı ki bu Trabzonspor'un en önemli geliştirmesi gereken özelliği) ve rakibinden geçiş hücumları yiyen bir görüntü ortaya koydu. Trabzonspor öncelikli olarak topu kaptırdıkları bölgede hemen reaksiyon verip, karşı mekaniğini devreye sokmalılar.



Uğurcan, Gbamin, Hamsik.. Üçü de takımın en iyi isimleriydi. Maçın kırılma anlarında Hamsik kendi klasına yakışır bir gol attı. Uğurcan da kendi yeteneği doğrultusunda çok başarılı kurtarışlara imza attı.

İşin ilginç tarafı Gbamin gibi 6 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncunun, takımdaki en çok birebir bir adam eksiltme özelliğiyle saha içinde fark yaratması, rakip orta saha dengesini de bozdu. Bunu günümüz oyunlarında esas olarak, hücum hattı ve savunma beklerinin yapması gerekir.

Eren ve Larsen eleştiriliyor ama teknik direktör Abdullah Avcı bu oyunculardan savunma güvenliğini ön plana çıkarmalarını talep ettiği için birlikte kollektif hücum yapısı ve kombinasyon çeşitliliği de istenilen seviyenin altında oluyor.

Yalnız bunu oyuncuların kalitesiyle değerlendiremeyiz. Anlayış, daha önemlidir.

İki yarıda da topa daha fazla sahip olan Trabzonspor'du. Ama topu kontrol etmek başka, oyunu kontrol etmek çok başka... Bu da bordo-mavililerin saha içindeki oyun dengesizliğini hem savunma hem hücumda net bir şekilde tarif ediyor.

Tabiiki Kızılyıldız deplasmanı öncesi alınan üç puan, moralmotivasyon, ligde üst sıralarda yerini konuma açısından çok önemli ve değerliydi. Bardağın boş tarafı kadar, dolu tarafına da iyi bakmak gerekir.