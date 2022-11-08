Eksik parça

Sivasspor F.Bahçe'ye karşı iki tane planla hazırlanmış. Birincisi genelde uzun top oynayarak dönen ikinci topları alarak rakip yarı alana yerleşmek ve defansta risk almamak.

İkincisi de orta sahada tüm alanlarda adam adama oynayarak kazandıkları toplarla F.Bahçe kalesine en hızlı şekilde hücum geçişleri sağlamaktı.

Bu iki düşünce ilk yarıda doğru işledi.

Sivasspor 11'e 11 oyunda 2-3 pozisyon buldu, fazla pozisyon da vermedi.

F.Bahçe, rakibin bu oyun anlayışına karşı sezon başında da zaman zaman olduğu gibi top ayağındayken hücum etmekte sıkıntı yaşadı.

İlk devre yüzde 65 topla oynayan F.Bahçe, 6 kez Sivasspor ceza sahasına girdi. Bu hücum organizasyonundaki çeşitlik ve kombinasyon eksikliğinin göstergesiydi.

Bu yerleşik savunmalara set hücumu yapılacaksa 2'ye 1 veya 3'e 2 hücum varyantlarının daha doğru organize edilmesi gerekir.

Topun hareketliliğinden daha önemli olan oyuncu hareketliliğidir.

Alan bulmak, alanı yaratmak, doğru konumlanmak burada yaşanılan hücum senkronizasyonundaki üretkenliği etkiledi.

Çünkü F.Bahçe'nin oyununun en büyük özelliği toplu ve topsuz oyunu kontrol etme. Bunun da önceliği top rakipteyken yapılan güçlü presle en kısa yoldan golü bulma. Ama Sivasspor buna izin vermeyince F.Bahçe'nin pozisyon zenginliği de azaldı.



F.Bahçe'nin öyle bir disiplini var ki 11'e 10 kaldıktan sonra Sivasspor'a 11'e 11'ken verdiği pozisyonların hiçbirini vermedi. Çok doğru pozisyon aldılar, fizik kaliteleri eksik kaldığında öne çıktı. Özellikle Crespo, Valencia gibi önemli oyuncuların bu sezon başından beri oynanan yoğun maç trafiğinden etkilendiği de görüldü.

Ligde her maçta F.Bahçe farklı kazanacak diye bir şey yok, yeri geldiğinde zorlanacak. Eksik de kaldığı bir oyunda 3 puanı alması şampiyonluk yarışı için çok önemliydi.

F.Bahçe top ayağındayken organize olmuş savunmalara set hücumu yapma çeşitliğini geliştirmeli.

'Yapbozda hani eksik parça vardır ya bazen...' O tamamlanırsa her şey tamam olur. F.Bahçe'nin oyunundaki en önemli eksik parça bu görünüyor.