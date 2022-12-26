Çözüm bulunmalı!

Dünya Kupası arasında Şenol Hoca'nın takımla beraber olduğu süre ve Türkiye Kupası maçından sonraki ilk Süper Lig maçında Beşiktaş'ın ne görüntüde olacağı önemliydi. Ara kampın takıma yansıması, çıkacak performans, yapılan çalışmaların ne denli oyunculara ve takıma geçtiğini görmek açısından Gaziantep maçı önemli bir sınavdı. Beşiktaş son 4 Süper Lig maçında iki ve daha fazla gol yiyince Şenol hoca tedbir olarak orta saha kurgusunda Necip, Atiba ve Gedson'a verdi. Burada defansıf açıdan kontrolü sağlamaya çalıştı ama üretkenlik, pozisyona girme, hücum bölgesine top taşıma gibi bir ofansif parametreden de vazgeçmiş oldu. Sadece öndeki üç oyuncuyla, N'Koudou, Cenk ve Weghorst'la golü düşünmek teorik olarak doğru olabilir ama pratikte bu topu servis edecek oyuncu profilleri de olmalı. Siyah-beyazlılar oyunu genişlettiğinde sağ kenarda Cenk her pozisyonda içeri kat edince Rosier o koridorda istenen etkinliği sağlayamadı. Son kenarda da N'Koudou zaten set hücumu olmayan bir oyuncu. Gerisindeki Umut'un da ofansif yeteneği kısıtlı olunca Beşiktaş ilk devre yüzde 65 topa sahip olmasına rağmen sadece 8 defa ceza sahasına girebildi. İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliğiyle ofansif olarak daha doğru bir kadro oluşunca Beşiktaş hem geriye düştüğü maçta golü buldu hem de pozisyon üretmeye başladı. Maçta N'Koudou'nun, Kitsiou'a yaptığı harekete hakem Atilla Karaoğlan'ın kırmızı kart göstermemesi 2023 yılının FIFA listesine alınan bir hakeme yakışmadı. Beşiktaş için saha içinde ofansif ve defansif olarak çok ciddi konu başlıkları var. Taktiksel ve fiziksel olarak da… Ama en önemli irdelenmesi gereken kazanma duygusu, mücadele isteği ve takım bütünlüğü. Takım bu olguların neredeyse tamamını kaybetmiş. Oyuncuların "maç oynansa da gitsek" şeklindeki ruh halinden çıkaması gerek. Şenol Hoca, önce ivedilikle bu probleme çözüm bulmalı.