Hediye!

Fenerbahçe ligde üst üste iki mağlubiyet aldıktan sonra Hatayspor karşısında oyuncuların vereceği refleks ve alınacak bir galibiyet, ilerisi için çok önemliydi. Jesus'un üçlü veya dörtlü olun formasyonları hep gündeme geldiği gibi, bunu özellikle kötü netice alınan maçlarda 'üçlü oynuyor' düşüncesini ortaya atmak ve yalnızca istenilen skorları alamamasını bu dizilişe yormak tabiiki doğru değil. Bu dinamik oyunun her zaman saha içindeki prensipleri, hücum ve savunmada en temel unsurudur. Bunu da çok doğru uygulayan bir teknik adamdır Jesus..

Hatayspor'un ön alan presini kırmak açısından topa sahip olarak pas organizasyonuyla yeni geldiğinde Arao ile yeri geldiğinde Ferdi ile de bu şablonu çok doğru bir şekilde uyguladılar. Jesus'un üçlü veya dörtlü oynadığında bu oyun felsefesinde en temel düşüncesi, omurgada hep 9 oyuncuyla sahanın merkezinde yer alması. Bunun nedeni yalnız hücum yapmak değil, özellikle hem pres ve topu kaptırdığı yerde karşı pres için geniş alanda oynamama, aynı zamanda da rakibin hücum geçişlerine oyun sahasının ortasını kapatarak kenarlara yönlendirmek en önemli taktik anlayışıdır. Oyunun kenarlarını da Samuel ve Ferdi ile her ne oyun anlayışı olursa olsun, bu iki oyuncuyla kullanmaktır. F.Bahçe'nin Hatayspor maçındaki gibi en büyük sıkıntısı maçların 0-0'lık bölümü...

Sarı-lacivertlilerin ilk golü attıktan sonra hep sahadaki oyun planları hem de oyuncu profilleri skoru çoğaltmak için gayet yeterli. Nitekim de yalnız ilk yarıda maçı bitirip, kaçırılan golleri atsaydı 6-2'lik bir skorla devreye girebilirlerdi. Morale ihtiyacı olan F.Bahçe'nin aldığı bu farklı galibiyet, tüm taraftarlarına ve camiasına yeni yıl hediyesi oldu.