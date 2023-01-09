Usta...

Derbi öncesi Fenerbahçe'nin son haftalardaki görüntüsü Dünya Kupası arasına kadarki dönemin çok uzağındaydı. Oyun kalitesini ileri taşımak yerine, kalite anlamında geriye gidiyordu sarı-lacivertliler. Bu maçın atmosferi farklı olsa da formda ve favori olmadıkları aşikardı. Galatasaray ise araya girerken yakaladığı formu kaldığı yerden, eksiklerine rağmen istikrarlı ve planlı şekilde devam ettiriyordu. Fenerbahçe'nin en belirgin özelliği yaptığı güçlü pres ve karşı pres anlayışıydı. Özellikle savunmayı orta sahaya kadar çıkarıp alan boşaltan, takım halinde senkronize baskı yapan, rakibi oynatmayan, fizik kalitesi güçlü bir takım olan Fenerbahçe'nin bu savunma anlayışı nedeniyle rakibe pozisyon verdiği maçlar da olmuştu. Savunma bu kadar öne çıkıyorsa mutlaka topa karşı diğer oyuncuların açısı, konumlanması ve aldığı pozisyon çok önemli. Sarı-lacivertlilerin bir de çok çalışmadığı ve teknik direktör Jorge Jesus'un da buna kafa yormadığı, top ayağındayken Fenerbahçe sezon başından beri iyi hücum etmedi. Buna bir de gereksiz üçlü sistem seçimi, yanlış oyuncu tercihleri, değişiklikleri ve hatta bu değişikliklerin de geç yapılması eklenince Fenerbahçe'nin mağlubiyeti kaçınılmazdı.

Galatasaray ilk düdükten son dakikaya kadar rakibinden daha fazla koşup topu istedi, daha fazla pozisyon üretti, oyuna daha fazla hakim oldu. Okan Buruk'un; takımı maça çok iyi hazırlaması, hücumda üç tane hem driplingci hem koşucu oyuncu oynatması, Leo Dubois'i sol beke monte etmesi, maçın en iyilerinden Berkan'dan vazgeçmemesi, top ayağında ve rakipteyken saha içi organizasyonu en mükemmel şekilde her bölümde uygulatması, gel-gitler yaşamadan oyundan düşmemesi Galatasaray'a hak ettiği 3 puanı getirdi. Derbiler özel maçlardır ve geçmiş kariyeriniz ne kadar başarılarla dolu olsa da her zaman o günlük performansınız test edilir. Nasıl hazırlandığınız, nasıl bir kurguyla oynadığınız, oyun felsefeniz ve prensipleriniz saha içinde farkı yaratır. Bu iş yalnızca işi motivasyonla açıklanamaz. Bu detayları da teknik adamların çok iyi analiz edip sahada uygulatması gerekir. Çünkü bir aşçı en son yaptığı yemek kadar ustadır!