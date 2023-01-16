Strateji

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı kötü oyunu ve aldığı mağlubiyet sonrasında Jorge Jesus doğal olarak ilk 11'den 5 ismi değiştirdi. Sarı-lacivertliler, Gaziantepspor karşısında topu kontrol etse de oyunu kontrol edemedi.

İlk yarının net saha içi görüntüsü buydu. Attıkları golden sonra rakibe hem merkezden hem kenardan hem de duran toplardan çok pozisyon verdiler.

Jorge Jesus'un sezon başından beri en önemli yaptığı şey, kısa yoldan golü bulmak adına güçlü pres anlayışıydı. Kötü gittiği maçlarda o pres kurgusunu yapamamasının etkisi vardı. Dün çıkan 11'in çok becerikli olmaması, üretememesi, ortaya kalite koyamaması sebebiyle sarı-lacivertliler gol pozisyonu bulmakta sıkıntı yaşadılar. Oyun dengesizliğiyle beraber, çok gelgit yaşayan, kontrolsüz, savruk oyun felsefesi bir an önce Jesus tarafından değiştirilmeli.

Alioski istekli ama yetersiz. Crespo formsuz. Emre Mor bir var bir yok.

Batshuayi, Emre ile beraber hem dağınıklar hem de oyun bilgileri, teknikleri eksik. Mert Hakan hazır değil. Bu gel-gitli oyuna ayak uyduracak fiziksek kaliteye sahip değil.

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İlk devre Mert Hakan, Emre Mor, Arao ve Crespo dörtlüsünün şutu yok. Gaziantepspor'un 10 kişi kalmasından sonra oyuna Arda Güler ve Lincoln girince işle değişti.Fenerbahçe topa daha fazla sahip oldu, derinlemesine savunma yapan Gaziantep takımına karşı pozisyon üretebildiler.Jorge Jesus'un oyuncu değişikliklerinde 70. dakikayı beklemesine gerek yoktu. Daha önce hamlelerini yapmalıydı. Mert Hakan ve Emre Mor'un ilk 11 çıktığı bir takımda Arda Güler banko oynar.Valencia 2 attı, 2 tane net kaçırdı.Fenerbahçe hücumunun yüzde 50'si.Sarı-lacivertliler için bir önemli konu da Dünya Kupası öncesi güçlü oyunu sergileyememeleri kadar saha içi disiplinlerinin de kaybolması.Eski havaları, enerjileri yok. Hatta gazı kaçmış bile denebilir.Böylesine zor bir deplasmanda, çok iyi oynanmadan alınan galibiyet takımın moralini, özgüvenini yeniden kazanması için önemli.Jesus'un takımın hem mental hem teknik taktik sorunlarını çözmesi gerekir. Onun sergileyeceği bu beceri ve performans, takımın şampiyonluk yarışında olup olmayacağını gösterecektir.Teknik adamlıkta işler iyi giderken değil kötü giderken strateji belirlemek çok önemlidir.