Yol ve yön!

Trabzonspor'un bu seneki en büyük sıkıntısı deplasman oyunundaki tutarsızlığı ve aldığı kötü sonuçlar; lig yarışından zirveden uzaklaşmasına neden olduğu gibi bir türlü istenilen istikrarlı performansın gelmesini de etkileyen en önemli nedenlerdi. Son 4 deplasmanda kaybedilen 10 puanın sıkıntısıyla Hatayspor deplasmanından ligdeki iddiasını sürdürebilmesi için olmazsa olmazı, üç puanla ayrılmaktı. Ancak bu teori, saha içinde pratiğe dönüşmedi. Takımın genelinde sezon başından bu yana ciddi anlamda performans düşüklüğü olduğu gibi yapılan 13-14 transferin bir tanesinin şu ana kadar istenilen seviyede saha içinde oynadığı mevki itibarıyla fark yaratamaması da; yapılan transfer hatasını da gözler önüne serdi. Orta sahada üç tane 10 numara ile oynamak ve bu oyuncuları oynatacak Siopis'le oyuna başlamak, santrfor ikilisinin birbirini tamamlayamaması, Bartra'nın sezon başından bu birkaç duran top golü dışında takıma hiç katkı verememesi, savunma dörtlüsünün uyumsuzluğu, Uğurcan'ın konsantrasyonsuz ve maçı hazırlık yapmadan sahaya çıkması... Tüm bunların dışında bir de; Bardhi, Yusuf ve Bartra gibi oyuncuların transfer edilmesi de büyük hataydı. Bazı oyuncular var ki değil ilk 11'de

olmaları, Trabzonspor takımının rotasyonunda bile yer bulmaları bana göre mucize. Trabzonspor'un bu seneki en büyük sıkıntılarının biri de; kötü oynadığı ve öne geçtiği maçları bile elinde tutamayarak kaybetmesi... Evet, sezon başından beri Abdullah Avcı formda değil ve bu takıma bir oyun bulamadı ama saha içinde mücadele eden oyuncuların da vurdum duymazlığı, saha içinde savaşmamaları, reaksiyon vermemeleri de; alınan kötü sonuçların başlıca nedenleri. Abdullah Avcı'nın bundan sonra bazı radikal kararları da bir an önce alması gerekir. Bazen yolun seni götürdüğü yere gitme, yolu olmayan bir yere git!.. Yeni arayışlar içine gir, yolu da yönü de sen belirle! Hem senin hem de Trabzonspor'un buna çok ihtiyacı var...