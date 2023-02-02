İnce ayar

Trabzonspor'un Hatayspor mağlubiyetinden sonra iç sahadaki Antalyaspor maçına daha coşkulu, istekli, top ayağındayken daha hücumu düşünen, saldırgan, topu kaptırdığı yerde pres yapan görüntüsüyle başlayacağı belliydi. Öyle de oldu. Trabzonspor oyuna iyi başladı golü de buldu. Ondan sonra ilk devre bitene kadar eski hastalığı ortaya çıktı. Geriye yaslanıp topu rakibe bırakıp skoru koruma derdine düştü. Hücumda sağ çizgide Djaniny'nin ve solda Trezeguet'nin set oyunda yerleşik savunmaya nüfus etme becerisinin az olması nedeniyle bu ikililerden hücum üretkenliği açısından istenen verimi alamadı. İkinci yarı Ömür'ün çıkışıyla (sanırım sakatlığı vardı) Doğucan'ın oyuna girmesiyle orta sahanın merkezini Siopis ile beraber iki oyuncuyla kapattı. İki stoperin önünde oynayan bu ikiliyle Trabzonspor çok fazla hücum geçişleri yemediği gibi özellikle 55 ile 65. dakika arası 2-3 tane net pozisyon da kaçırdı

Trabzonspor 4-3-3 sistemiyle oynayamaz. Çünkü orta sahadaki 8 numara pozisyonundaki Ömür ve Bakasetas oyunu iki yönlü oynayabilen oyuncular değil. Genel yapı olarak Trabzonspor 4-2-3-1 formatıyla oynayıp orta sahanın merkezinde ikiliyle daha dengeli görüntüye kavuşur. Pres yapamadığı bölümde de savunma geçişini çabuk yapamadığı anlarda iki stoper, iki orta saha oyuncusuyla savunma anlamında eksik kalmayıp rakibi karşılayarak hızlı hücumların da önüne geçerler. Abdullah Avcı'nın takıma bir ince ayarı yapması gerekir. Bu galibiyet hafta sonu oynayacağı Galatasaray derbisi için Fırtına'ya güven, moral ve motivasyon vermesi açısından çok değerliydi.