Lewa ile güldü

Polonya, hayati önem taşıyan maçı Lewandowski'nin 1 gol 1 asistlik performansı ile kazandı. Polonya, ilk maçın aksine üçlü savunmayla oynayıp ön tarafa Milik'i atarak hücumdaki oyuncu sayısını bir arttırma planıyla sahaya çıktı ancak oyun olarak bunun karşılığını alamadılar. Orta sahada birbiriyle oynama alışkanlığı az olan Cash, Bielik, Krychowiak, Frankowski dörtlüsü tempoyu kontrol etme ve takımı organize etme noktasında eksik kaldı. Maç boyu organize atak geliştirmekte zorlanan Polonya ilk golü Suudi Arabistan savunmasının ters kademeye girememesi, ikinci golü ise savunmadan çıkarken yaptığı hata ile buldu. Maçın en önemli kırılma anı ise 45'te Szczesny'nin kurtardığı penaltı oldu. Polonya adına önemli detaylardan biri de dakika 63'te üçlü savunmadan vazgeçip dörtlüye dönmeleri oldu. Bu andan sonra Suudi Arabistan beklerinin hücuma verdiği katkı sınırlanınca rakibin oyun yoğunluğu azaldı. Polonya kazandı ancak ilerisi için umut vermedi. Özellikle orta sahadaki organizasyon eksikliğini gideremezlerse turnuvadaki ömürleri pek uzun olmaz. Arjantin'i deviren Suudilerin üst tur umutları ise bu mağlubiyete rağmen hala taze.