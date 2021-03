Nereye kadar?

Trabzonspor'un Erzurumspor karşısındaki oyununu zoraki bir gayretle futbol aşkına, Trabzonspor sevgisine katlanıp seyrettik. Ama ne seyir yani. Size yemin ederim bu takımın Erzurum'da oynadığı futbolu Trabzon'un bırakın alt profesyonel lig takımlarını, amatör bir takım dahi oynar. Belki ben göremedim veya acizane aklım kesmedi. Birisi çıkıp da bu takımın sahada ne yaptığını veya ne oynadığını bana anlatsa da biz de bu işi öğrensek. Arkadaşlar şu Nwakaeme'nin şu sahadaki zoru ne? Bunun tafraları, vurdumduymazlığı ne? Bu oyuncu 30 yaşından sonra futbolcu olmuş, Trabzonspor gibi bir takımda top oynama fırsatı yakalamışken sahada gösterdiği lakayıtlıkları görüyor musunuz? Buna yol verecek bir yönetici, kadro dışı bırakacak bir teknik direktör iradesi yok mu? Ya şu Djaniny denilen, bir ara milletin omuzlara çıkardığı adam. Ya Ekuban? Bunları bu kulüp aldı, futbolcu sırasına koydu da şimdi de sırtlarındaki forma ile bu kulübe tafra yapar şekilde sahada geziniyorlar.

Ya Bakasetas ne durumda? Ona da dikkat edin bakın gol atamadığı maçlarda sahada o da yok. Orta sahaya gelince zaten ben susayım siz anlatın, evlere şenlik. Bu beraberlik Erzurumspor'un işine yarayacak mı bilemiyorum. Ama Trabzonspor bundan sonra bu taraftarı çok daha üzeceğe benziyor. Ha, birisi çıkıp da "Bu takım bu durumda şampiyon olsa ne olacak?" dese doğru, ne oynadığı, ne yaptığı ortada. Ruhları girmiş cesetleri kalmış adeta. Demek ki Abdullah hoca 5-6 maç takıma bir hava bastı zannederim onun da enerjisi bitti ki kulübede yan gelip oturup maçı sadece izliyor. Ne bir gayret ne bir müdahale. Her şey bulunsun ve sırayı savsın gösterimi ile sürüp gidiyor. Erzurumspor son dakikalarda yakaladığı pozisyonlarda biraz becerikli olsa Trabzonspor'un buradan puansız çıkması da pek uzak ihtimal değildi. Bakınız bundan önce birkaç maçın kazanılması her hatanın her yanlışın ve eksikliğin giderildiği ve ortalığın süt liman olduğu anlamına gelmez. Takımı iyi okuyup iyi analiz etmek gerekir. Bundan önce alınan 1-0'lık seri galibiyetlerde tehlike çanları çaldığını söyledik ikaz ettik, ama o zamanki üç puanların zahiri zenginliği ilgililere kulaklarını tıkattı.