İyi oynayan kazandı

Oyunu özellikle ilkyarıda konuk takım Fenerbahçe inisiyatifine alarak Trabzonsporu kendi şartlarına uydurarak oynadı. Bu yarıda kalesinde gerçekten çok önemli kurtarışlar ve yakın pozisyonlardaki vuruşlara müdahale eden Trabzonspor kalecisi Uğurcan vardı.

Bu maç şampiyonluk yarışında şartları bir miktarda olsa belirleyici bir faktör idi.

Trabzon'un eksiği bugün ortasahanın topu kullanmada saha yoğunluğuna sahip olmada zayıf kaldığını fark ettim. Berat, Flavio ve Bekasetas ortasahada gerekli bloklar arası bağlantıyı ve komünikasyonu istenildiği gibi sağlayamayınca alan üstünlüğü tamemen F.Bahçe'ye geçti.

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Bunun sebebinin rakip takımın ortasahasının tecrübeli ve topa çok iyi basan Sosa, Mesut ve Pelkas gibi adamların varlığı da bu üstünlükten önemli faktör idi. Beklerdim ki Abdullah Avcı ortasahanın aksamasına bir tedbir ile gerekli değişiklik yapabilse idi. F.Bahçe'nin bu sahada ortaya koyduğu başarılı futbola Trabzonspor mükabil hamlelerle karşılık veremedi.

Fenerbahçe'nin savunması Trabzon orta sahasının forvetine destek çıkamaması yüzünden oyunda olumlu üstünlük kuramadı.

Zaman zaman yakaladığı pozisyonlarla rakip kale önünde yakaladığı rastgele pozisyonların bir kısmını kaleci kurtardı diğerlerini de acele ve yetersiz müdahaleleri yüzünden sayı yapamadılar.

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Maça ençok zevk ve keyif katan iki takımında kalecilerinin yaptığı müdahalelerdi. Uğurcan'ın yediği gole gelirsek. Bu denli havaları malum azizliği topların yere vurup sektikten sonra hem falso alması hem de hız kazanması sebebi ile Uğurcan bu topa gerekli müdahalede bulunmadı.

F.Bahçe'nin bu deplasmanda aldığı üç puan belli k, onun bu yarışta önemli bir engeli aştığı işaretidir.

Ancak bundan böyle gelecek her maçın çok su kaldıracağını da belirtmek gerekir. Trabzonspor cihetinden baktığımızda her ne kadar önemli bir maç kaybetmiş olsa da bu kaybın gelecek maçlarda telafisi hiç te uzak değildir. Yeter ki panik havasını girip umutların kaybedilmemesi gerekir.