Bereket versin

Geçen haftaki Fenerbahçe mağlubiyeti ile Trabzon'un yükselişine takoz atılmıştı.

Bordo-mavililer bu sebeple ile dün maçı bir türlü toparlayıp galibiyete konsantre olamadı.

İlk yarının berabere bitmesi Kasımpaşa'yı bir miktar da olsa umutlandırsa bile ilerleyen dakikalarda ev sahibi takım oyundan ve oyun disiplininden koptu.

Bireysel olarak da giderek performansını kaybettiğini ve Trabzonspor'a teslim olmaya başladığını fark ettik.

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Yukarıda bahsettiğimiz konuya rağmen, kendini üç puana kilitlemiş ve bu yolda galibiyete uzanan her yolu denemiş bordo-mavililer arzuladığı puan yekününe ancak ikinci yarının sonlarına doğru Bakasetas'ın plasesi ile kavuşabildi.Bugüne kadar oynanan maçlarda Trabzonspor'un savunma ağırlıklı futbolu bazı çevreler tarafından habire eleştiri yağmuruna tutulmuştu.Fakat bu takımın savunma konsepti ile ofansif vasıflarını cem edip kıyasladığınızda Trabzonspor'un yükünü savunma hattının özellikle geri dörtlünün iki orta bekinin çektiği görülecektir.

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Elbette Abdullah Avcı da bunları gördü ve takımına önce savunma sonra da saldırma talimatı verdi.Maçın muhtemel bir vaktinde yakalanan sayıya "Allah bereket versin" denildi.Ancak hocanın Trabzonspor orta sahası ve ileri üçlüsünün aksayan bölümleri üzerinde mutlaka iyileştirici çalışmalar yapması ileride bir miktar daha pozisyon zenginliği ve gol yollarını bulma şansını arttırması iyi olur kanaatindeyim.Bu da Trabzonspor'un ve kendisinin başarı şansını artırır.

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Her ne kadar önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere oyun kapasitesi konusundaki eleştirilerimiz halen de geçerli ise netice itibarı ile çantaya atılan üç puana yine "Eyvallah" demek istiyorum.