Seriye devam

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Trabzonspor, Gaziantep'i sahasında mağlup ederek Süper Lig'deki galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Futbol estetiği yönünden ortaya pek bir şey koyamamalarındaki en büyük etken sahanın kaygan ve ağır olmasıydı.

Maç dengede gibi görünse de Trabzonspor her anda rakibe göre daha ağır bakıyordu.

Zaten alınan galibiyet ve pozisyon sıklığına bakıldığında bu net şekilde ortaya çıktı.

Trabzonspor son maçlarında aynı kadro ile oynamanın avantajını yaşıyor. Birbirini tanıyan oyuncuların avantajı sayesinde bir ekol haline geldiklerini görüyoruz.

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Zaten futbol kalitesi olarak hiç de iyi durumda olmayan Süper Lig'de bu şekilde organize oynayan takımların rakiplerini 1-0 da olsa devirip puan tablosunun üstlerinde yer aldıklarını görebiliyoruz.

Bu denli kalitesiz bir futbolun oynandığı ligde biraz olsun istikrarı yakalayan takımların, diğer takımlardan sıyrılıp üst sıraları alması pek de şaşırtıcı olmuyor.

Fakat bu ligde şampiyon olmak elbette gelecekte muhtemel Avrupa Kupası maçlarında pek de iyi sonuçlar alınacağını göstermez.

Böyle düşünmek saflık olur. Zira bunca yabancı transferin yanında harcanan paralara bakıldığında kalite ve kapasiteyi görünce 'emeklere yazık' diyoruz.

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Trabzonspor galibiyet serisini sürdürse de futbol kalitesi itibarıyla pek de sevindirici bir tablo yok. Bordo-mavili takımın aldığı galibiyetler rakiplerin istikrarsızlığından ve ikramlarından kaynaklanıyor.

Eğer bütün amaç ille de şampiyonluksa bu yolda gereken tek şey ne yapıp edip galip gelmektir.