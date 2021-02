Takım zaferi

bu maç adeta kaleci Uğurcan'ın cebinden çıkan üç puanla Trabzonspor lehine sonuçlandı. Her topun karşısında Uğurcan'ın elleri ile karşılaşan Beşiktaş, topu bir türlü Trabzonspor fileleri ile buluşturamadı.

Bu tablo bize bir maçın kaderinde kaleci faktörünün ne denli etkili olduğunu gösterdi. Zaman zaman, hata çoğu zaman Trabzonspor kalesinde oynayan Beşiktaş'ın oyun tarzı durmadan vızıldayan fakat bir türlü istenilen miktarda bal yapmayan Çankırı Arıları'na benzedi.

Neticesiz, şuursuz ve kapalı bir savunma karşısında adeta duvarları yıkmaya çalışan Beşiktaş, istediğini alamadı.

Bir tarafta dokuz maçtır kaybetmeyen ve topladığı puanlarla lig aritmetiğinin en üst sırasında Beşiktaş, diğer tarafta ise hafta içinde Başakşehir'i yenerek Süper Kupa'yı Trabzon'a taşıyan moralli bir takım Trabzonspor.

***

22. haftanın son maçı, ligde performansları yüksek iki takım için kritik ve çok dikkat isteyen bir maç. Bir ilk yarı ki Trabzonspor adına sormayın gitsin. Her iki takım için de maçta Futbol adına her şey vardı; mücadele, oyun disiplini yardımlaşma, pozisyonlara hamle ve aksiyonlar zevkli ve heyecanlı geçen bir ilk yarı.

Trabzonspor'da takım içinde görevini yapmayan bir tek oyuncu gösteremezsiniz.

Mesleklerinin içinde bulundukları sektör adına verilen görevleri hepsi yerine getirmiştir.

İkinci yarıya girildiğinde Beişktaş, Trabzonspor kalesine daha sık inmesine indi ama galibiyet golünü oyun mantığını daha rantabl yürüten Trabzonspor yakaladı.

Sol taraftan Nwakaeme'nin kendine has top taşıma tekniği ve çalımları ile adeta Beşiktaş savunmasını dağıtarak, arkadaşlarına gol pozisyonu hazırlarken, siyah-beyazlı savunma ona bir türlü engel olamıyordu.

Trabzonspor ise bu maçta savunma ve ofans derinliği, denge ve genişliği çok iyi ayarlayarak rakibini adeta bunalttı.

Sonuçta Türkiye; süperliği Trabzonspor'un ortada kozlarının olmadığı bir masada sonuçlanamayacağı savını görmüş oldu.