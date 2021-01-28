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Necmi Perekli

Necmi Perekli

28 Ocak 2021 | Perşembe

Hakkıyla kazandı

Her ne kadar genelde maç sonunda hakemler hakkında yorum yapmak âdetim değildir. Ancak dünkü maça gelince; hakemlerin karşısındaki kararlarını ve tutumlarını maçı bir kez daha tarafsız gözle seyrederek kendi kendilerine kararlarını tekrar gözden geçirmelerini tavsiye ederim. Verilmeyen Trabzonspor lehine olan penaltı pozisyonu resmen çiğnenmiştir.
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Maçın başından beri oynanan oyunun kalite ve kapasitesini gözlemlediğimizde Trabzonspor'un karşısında ortaya koyduğu oyun ile zaten kupayı kazanacağı belliydi. Zaten maç ilerledikçe oyun gidişatı bu görüşümüzü de onaylıyordu. Zira Başakşehir Trabzonspor aksine ne birkaç pas yapabiliyor ne forvette bordo-mavili savunmayı zora sokacak bir hamle yapabiliyordu.
Başakşehir takımı dağınık ve çökmüş bir görüntüsü ile 'deki puan cetvelinde olan yerini hiç yadırgamadı.
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Trabzonspor, 'ndan sonra 'yı da müzesine bileğinin hakkı ile taşımıştır. Bu başarısını da candan kutluyorum.
Trabzonspor'a gelince, ile nerede ise aynı kadro ile geçen kötü zamanları futbol kalitesini yükselterek adeta bir teknik adamın bir takıma verebileceği maksimum performansı kendisinde gördük. Takım oyununda bir tesanüt, yardımlaşma oyun disiplini ve geriden gelen adamlarla ofansif anlamda bir yükseliş dahi fark edilmektedir. Demek ki gerçekten için ileriye dönük bir başarı tablosu ortaya koyacağı anlaşılmaktadır. İlk golün sahibi 'nin bu takımda grafiğinin gittikçe yükselişi de ayrı bir kazançtır. 'a gelince takım defansı onunla daha bir güvenli hale geldi. Ancak bana göre topu oyuna biraz daha çabuk sokabilmesi halinde hem takımını hem de kendi performansını daha da yükseltir kanaatindeyim.
Bence bu ekip gelecek maçlarda daha da taraftarına güven verip güzel günler gösterecektir.

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Etiketler :
Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, abdullah avcı, Başakşehir, Djaniny, Abdullah Hoca, Trabzonspor, Berat, Trabzon

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