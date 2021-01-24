Yükselişe devam

Son haftaların performansı yüksek ve puanları toplayan takımı Trabzonspor Ankara'nın ve Süper Lig'in en zayıf takımlarından olan Gençlerbirliği karşısında son çeyreği saymazsak iyi futbolunu devam ettirdi.

Attığı iki golle üç puanı almasını bildi.

Yani ligdeki yükselişinden şimdilik bir şey kaybetmedi.

Ama son 20 dakika içerisindeki oyunda ani düşüş neredeyse iki puanlık bir kayba sebep olacaktı.

Bunun sebebi de bence durum ve skor ne olursa olsun takımın sahadaki tertibi. Böyle oynamanın ilerisi için risk teşkil edebileceğinin de dersini almış oldu Abdullah hoca.

Bakmayın başlarda G.Birliği'nin etkisiz kaldığına. Eğer bu takım rahmetli İlhan Cavcav'ın Gençler'i olsaydı bu maç eminim böyle bitmezdi.

Fakat şunu da ifade edeyim ki Abdullah Avcı, rakip takımın durumunu görerek hiçbir halükârda puan alamayacağını hesap etmişse ona bir diyeceğim yok.

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