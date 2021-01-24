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Necmi Perekli

Necmi Perekli

24 Ocak 2021 | Pazar

Yükselişe devam

Son haftaların performansı yüksek ve puanları toplayan takımı 'nın ve 'in en zayıf takımlarından olan karşısında son çeyreği saymazsak iyi futbolunu devam ettirdi.
Attığı iki golle üç puanı almasını bildi.
Yani ligdeki yükselişinden şimdilik bir şey kaybetmedi.
Ama son 20 dakika içerisindeki oyunda ani düşüş neredeyse iki puanlık bir kayba sebep olacaktı.
Bunun sebebi de bence durum ve skor ne olursa olsun takımın sahadaki tertibi. Böyle oynamanın ilerisi için risk teşkil edebileceğinin de dersini almış oldu Abdullah hoca.
Bakmayın başlarda G.Birliği'nin etkisiz kaldığına. Eğer bu takım rahmetli 'ın Gençler'i olsaydı bu maç eminim böyle bitmezdi.
Fakat şunu da ifade edeyim ki , rakip takımın durumunu görerek hiçbir halükârda puan alamayacağını hesap etmişse ona bir diyeceğim yok.

***

Yeni transfer 'ın eski takımına karşı ortaya koyduğu futbol şimdilik göz doldurur gibi gözükse de tanıdığı arkadaşlarına karşı oynamanın rahatlığı ona bu avantajı sağlamış olabilir.
Esas randımanını bundan sonraki maçlarda göreceğiz.
Şu anda iki santra bekin önünde kendisine verilen kesicilik görevini bence ilerideki riskli maçlarda kaldırabileceği konusunda tereddütlerim var.
Daha önce aldığı eleştirileri bir kenara koyarsak Abdulkadir Parmak'ın bu sezonun en iyi futbolunu ortaya koyduğunu ifade etmek isterim.
Demek ki bazı eleştiriler bazen itici faktör oluyor. Umarım bu performansı haftaya oynanacak Beşiktaş derbisinde de ortaya koyarak takımına ihtiyacı olan puanı kazandırır.

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Etiketler :
Trabzonspor, Süper Lig, Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, abdullah avcı, Beşiktaş derb, Abdülkadir Parmak, G Birliği, Ankara, Berat

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