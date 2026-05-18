Kayatepe vasattı

Galatasaray 26. şampiyonluğun mutluluğu sezonun ve kutlamaların yorgunluğu ile ligin son maçına rahat bir tempo ile başladı. Savunma güvenliğini ihmal edip rakip alana cümbür cemaat giderek yerleştikleri tek kale oynadıkları anlarda savunma güvenliğini ihmal edince Kasımpaşa ilk atakta golü buldu. Genç oyuncu Arda ofsaytı bozdu, Benedyzcak topu nefis dipledi. Harika bir vuruşla golü attı. Kasımpaşa ligde kalabilme adına hayati önem taşıyan maçta kontrollü ve sakindi. Galatasaray'ın beraberliği yakalamasını direkler önledi. Sakin ve centilmen geçen bir maç oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğunu bir kez daha ve bu galibiyetle ligde kalan Kasımpaşa'yı kutlarım.

Adnan Deniz Kayatepe bu sezon öne çıkan hakemlerimizden. Alkışı hak ettiği maçlarının yanında büyük eleştiri ve tepki aldığı maçları oldu. Kendisinden gelecek için beklenti yüksek. Yeterki etrafında bulunan çakma manevi babalardan uzak dursun. Zihinsel berraklığını kaybetmesin. Bir maç almak için güvercin takla atanlardan olmasın. Güvenilir hakem olmayı hedeflesin. Kerem Demirbay'ın Nhaga'ya sınırları zorlayan kontrolsüz faulünü kart göstermemesi kabul edilemez! 20'de kornerden gelen topta ceza alanı içinde İrfan Can'ın iki kolu ile Arda Ünyay'a sarılıp düşürmesi sahada penaltı. Hakemlik gelişimi adına pozisyonu tekrar izlemesini tavsiye ediyorum. Nhaga ve Sane'ye yapılan faullere önlem almalıydı. Majör pozisyonun olmadığı centilmen geçen maçta Deniz Kayatepe vasattı.