Pozisyon penaltı değil

Beşiktaş'ın bu maç bu kupa olmazsa olmazıydı. Ön alanda baskılı istekli başladı. El-Bilal ve Rıdvan kanattan iyi geldiler lakin final pasları ve ortalar kaliteli olmadı, hedefi bulmadı. Olaitan sağ kanatta üretime katkı sağlayamadı, etkili olamadı. Savunmada, Emirhan iyi başlarken Orkun hırsı azmi isteği ve üretkenliği ile sahanın en iyisiydi. Konyaspor kalabalık savunma ile pozisyon vermemeye çalıştı. İleride Muleka ile geçiş kovaladı. Beşiktaş'ın ön alan baskısını kırdılar. Karşılıklı ataklarla çekişmeli mücadeleli maçı, son dakika penaltısı ile Konyaspor kazandı. Konyaspor finali yakalarken, Beşiktaş çok şey kaybetti. Adnan Deniz Kayatepe maça zihinsel ve fiziksel olarak iyi hazırlanamamış. Oyunu hissedemedi. Oyuncu eşleşmelerinde yıldıran eylemleri yakalayamadı. Maçın başında AdilOh didişmesini sözlü geçti. Kart tasarruflarında hatalı yorumlar yaptı. Hele Deniz Türüç'e gösterdiği sarının nedenini kendisi dahil kimse anlamadı. 20. dakikada yüksek hava topunda Adil, ceza alanı içinde önündeki Asllani'nin boynunu, elleri kolları ile sarmalıyor, adil olmayan bir müdahale ile indiriyor. Pozisyon penaltı.



Ama hakem vermedi. Kale alanı içinde Asllani, yerde kaldı oyunu durdurmadı. Modern hakemliğe uymayan bir uygulamaydı! Oh'u faullerle dövdüler önlem alamadı. Oyunu hakem gerdi. Ndidi 46.dakikada Diogo'ya kazara basıyor kart olmaz. 49'da Beşiktaş penaltı bekledi, pozisyon zaten dışarıda penaltı yok ama Oh'a temas var mı? Yakın çekimi göremedik! Temas varsa Jevtovic bariz gol şansını engellemekten ihraç olur. Hakeme ve VAR'a inanmak durumunda kaldık! 87'de Konyaspor'un golünde Bardhi açık ofsayt iptal doğru. Son dakika Konyaspor lehine verilen penaltıda Olaitan-Olaigbe mücadelesi dışarıda başladı içeriye girdiler. Güçlü hamleyi Olaitan dışarda bıraktı ve topla en son oynayan yine Olaitan oldu. Pozisyon penaltı değil. Hatalı karar. Hakemlikte en büyük tehlike "Ben oldum. Bana mecburlar" düşüncesidir. Esas olan gösterişsiz ama güvenilir ve güçlü hakem olmaktır.