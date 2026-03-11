Osimhen’in golü verilmeliydi

Galatasaray ilk dakikalarda Liverpool'un ön alan baskısını kırdıktan sonra sistemsel oyununu sahaya yansıttı.

Kornerden Lemina ile bulduğu gol oyunda özgüveni ve psikolojik üstünlüğü getirdi. Avrupa maçlarını bir başka oynayan Galatasaray son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsa farklı skor yakalaması işten bile değildi. Tarih tekerrür etti. Tebrikler Galatasaray, yine yeni bir tarih yazdın.

Hakem Gil Manzano 42 yaşında.

İspanyol hakemin basit temaslara çaldığı bazı fauller maçın kalitesine yakışmadı. Ters diyagonal koşma takıntısı yüzünden oyunun içinde kalıyor. Sara-Konate pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğru. 45+2'de Gomez topla oynayan ama Salah ofsaytta ve önünde Lang'a temas edince aktif oldu. 1 no'lu yardımcı hakem derslik yorum yaptı, ofsayt dedi. Aynı yardımcı 62'de Osimhen'in golünde önce tereddüt etti sonra ofsayt kaldırdı. Pozisyonda Barış coğrafi ofsayt ama aradan çıkan Lang değil, golü atan Osimhen de değil.

Burada tek konu şu; Barış pozisyona hareketlenirken Robertson'a bir teması var. Topun gidiş yönü, diğer oyunculara olan mesafe ve Robertson'a uzaklığı var. Lakin Barış'ın bu teması ile Robertson oyundan düşüyor, yorumu yapan yardımcıyı VAR'da destekledi. Gol iptal, oyun ofsayt ile başladı. Coğrafi ofsaytta bulunan oyuncuların oyuna veya rakibe müdahalesi ile aktif olmaları anlamında UEFA yorumlarına örnek derslik bir pozisyon.

Benim yorumum, golün verilmesi yönünde... 70'te Liverpool'un attığı golde yaşanan karambolde top Konete'nin sağ kol-dirseğinden gidiyor, gol iptali doğru.