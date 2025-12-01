Yazık oluyor

Beşiktaş önde baskı ile başladı.

Ama bu baskı büyük takım kalitesinde ve temposunda değildi. Jota Silva çok istekliydi, golle moral buldu. Orkun ve Cengiz bireysel yetenekleri ile öne çıkan oyuncular oldu. Gecenin en dikkat çeken organizasyonu Beşiktaş'ın korner başarısıydı. Jurasek ise akıllara zarar, yaptığı hataları amatör oyuncu yapmaz. Asla Beşiktaş'ın oyuncusu olamaz.

Karagümrük gücünü ve konumunu bilerek yerleşik ve kalabalık savunma ile oyunu geride karşıladı. Oyun ve oyuncu kalitesine baktığınızda ligin sonuncusu Karagümrük ile Beşiktaş arasında makas bu kadar dar olmamalı. Bu akşamki galibiyet kimseyi aldatmasın...



Karagümrük yerine başka bir takım olsaydı Beşiktaş'ı çok ciddi sıkıntılar bekliyor olurdu.

Halil Umut Meler'i geçen haftaki kötü performansından sonra bu maça verenler sanırım akıl tutulması yaşıyor veya futbolun paydaşları ile alay ediyor. Adam iki haftada VAR'a gidip gelirken yoruldu, neredeyse uber çağıracak!



Bu maçı da VAR'da Cihan Aydın kurtardı ama Halil Umut Meler'i gömdü. 54'te Enzo Roco net olarak elle oynuyor, pozisyon penaltı.

Beşiktaş'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde karar doğru. Verdiği, vermediği fauller, kartlar, oyuncularla iletişimi, baba hakemliğe soyunması, kaşlarını çatarak otoriter gözükme çabası hakemlik adına kalitesiz görüntüler.

Maalesef Halil Umut Meler maçlarda kontrol ve şuur kaybı yaşıyor. Bu ruh haliyle başarılı olması mümkün değil. Kendine olan güvenini yitirmiş.

Biz zaten Hail Umut Meler'e olan güvenimizi çoktan yitirmişiz. Oysa yetenekli bir hakemdi.

Yazık oluyor...