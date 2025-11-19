Tarih yazdık

Her iki takım ilk maça ideal 11 ile çıkmıştı. Akşam ise İspanya 5, biz 8 eksikle sahadaydık. Lakin bizim daha yaşanacak senaryomuz var. Stratejik davranarak rotasyon yapmak zorundaydık ki öyle oldu. İspanya ceza sahamıza ilk gelişte golü buldu. Biz grupta İspanya'ya ilk golü atan takım olduk. Topu onlara bıraktık, 5-4-1 ile karşıladık. Santrforsuz oynamaya alışmış milli takımımızda Deniz'in beraberlik golü çok kıymetliydi.



Salih'in golü ise İspanya'ya soğuk duş etkisi yaşattı. Kalede Altay harikaydı. Orkun çok etkiliydi. Montella doğru zamanda akıllı ve doğru değişikliklerle resital yaptı. Milli takım bu beraberlikle Avrupa ve dünyada geceye damga vurdu, tarih yazdı. Alman hakem Felix Zwayer 44 yaşında UEFA Elit Kategori hakemi. Uluslararası anlamda iyi bir kariyeri var. Ancak 2005'te Bundesliga 2'de Robert Hoyzer olayında yardımcı hakemken 300 euro rüşvet aldığı iddiası ile 6 ay ceza almış bir handikapı da var.



Aynı zamanda Bundesliga da tartışmalı kararları olan bir figür. İlk yarıyı 6 faul, 1 sarı kartla geçti. Samet'e kontrolsüz giren Merino'ya, Zeki'ye kontrolsüz hareketinde Garcia'ya çıkmayan sarılar var. Uzatmalarda İspanya golü çıplak gözle açık ofsayt, iptal kararı doğru. Hakemi zorlayan pozisyon yoktu. 13 faul, 6 sarı kartla maçı tamamladı.