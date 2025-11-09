CANLI SKOR ANA SAYFA
Mustafa Çulcu

Şansalan işi çözmüş
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

09 Kasım 2025 | Pazar

Şansalan işi çözmüş

Ali Şansalan şüphesiz ligin en tecrübeli isimlerinden. İşi çözmüş. Faul ve kart tasarruflarına baktığımızda çağdaş değil ama ülke iklimine uygun. Kafasına göre takıldığını kendi yöntemleri ile maç yönettiğini görüyoruz. Zaten o da "Ver Ali'ye maçı dert etme. Hangi maç olursa olsun sorunsuz biter rahat olun" diyormuş! Öyle de oldu. Hakemin konuşulmayacağı ülke atmosferine uygun sorunsuz bitti. Tek spesifik pozisyon 5'te RuanPina mücadelesinde Alanyaspor penaltı bekledi. Hakem sahada penaltı verse hayır diyemeyiz ama onun kararı devam. VAR karışmaz.rabzonspor tam bir teknik direktör oyun felsefesi ve oyuncu becerilerinin bütünleştiği takım olmuş. Maça baskılı ve istekli başladı. Onana'dan başlayan atak Mustafa'nın taşıdığı top ve Onuachu'nun alışı, dönüşü, vuruşu ve golü ile sonuçlandı. Alanyaspor'un üç pasta böyle bir gol yemesi asla kabul edilemez!
Kalede Onana, merkezde Oulai önde Onuachu gibi oyuncular iyi oldukları sürece oyunun kaderini belirleyen aktörler. Tabii ki bu oyun ve tempo hedef için Trabzonspor açısından yeterli değil. Alanyaspor ikinci yarıya önde baskı ile çok istekli ve coşkulu oynayarak Hagi'nin müthiş vuruşu ile beraberlik golünü buldu. Daha fazla rakip ceza alanına girdi şut attı korner kullandı etkili oynadı. Trabzonspor'un savunmada eksik oyuncuları var lakin özellikle ikinci yarı geriye yaslanıp skor koruma düşüncesi etkisiz, silik futbol sorgulanmalı. İçerde bu beraberlik Trabzonspor adına sıkıntı yarattı.

