Tam bir skandal!

Viktoria Plzen ligde son 3 maçını kazanmış, Avrupa Ligi'nde namağlup giden bir ekip. Ön alan baskısı ve her iki kanadı iyi kullanarak oyun kurulumu yapıyorlar. Ceza alanı içine uzun taç atışları ve kornerlerde dışarıya açtıkları toplarla gol arıyorlar.

Fenerbahçe'de Ederson kalede ve oyun kurulumunda büyük güvence. Skriniar savunmanın taşıyıcı kolunu. Talisca çok top kaybı yaptı. Tedesco'nun 60'ta yaptığı 3 değişiklik Fenerbahçe'yi hareketlendirdi.

Taraftarlar sahaya yabancı madde atarak kulübüne çok ciddi zarar verdiklerini nasıl düşünmezler anlamış değilim! Son bölümde oynama alışkanlığını yakaladığı ilk 11 sahada olunca Fenerbahçe daha etkili oldu pozisyonlar buldu, ama golü bulamadı. Son dakika galip gelmek işten bile değildi ancak rezil hakemin skandal kararı sonrası beraberlikle yetindi.



Allard Lindhout, 38 yaşında.

UEFA'nın gelecek beklediği 1. kategori hakem buysa yandı keten helva. Bundan ancak Hollanda Eredivisie 3 hakemi olur.

UEFA bundan vazgeçmeli. Güya Hollanda'nın Makkalie ve Serdar Gözübüyük'ten sonra 3 numarası.

Geçen sezon biri Şampiyonlar Ligi 12 uluslararası maç yönetti.

Soğukkanlı oluşu avantajı. Ancak faul ve kart kalitesi rezil.

82'de Talisca'nın şutu Jemelka'nın sırtından sekti penaltı yok. 90+4 de Duran'ı ceza alanı içinde Dweh çok açık şekilde şortundan çekerek düşürdü.

Top Duran'ın kontrolünde ve top için mücadele de yok çekerek düşürdüğü için Bariz Gol Şansını engellediğinden dolayı kırmızı kart ve net penaltı olmalıydı. Hakem vermedi. VAR çağırdı izledi ama yine vermedi. Futbolu bilmemek, korkaklık, eyyam ve tam bir skandal karar. Bu UEFA'ya ve kurallara tam bir ihanettir.