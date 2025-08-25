CANLI SKOR ANA SAYFA
GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Levent Tüzemen Her tarafından kalite akıyor
Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

25 Ağustos 2025 | Pazartesi

Her tarafından kalite akıyor

Galatasaraylı oyuncular, hafta içi yaşanan Barış Alper Yılmaz olayından kafaca etkilenmemişler. Başta Yunus Akgün olmak üzere takım olarak kazanmaya konsantreydiler. Okan hocanın hazırlık maçlarında denediği Jakobs-Eren ikili formülü Kayseri'de meyvesini fazlasıyla verdi. Jakobs savunmada zaman zaman aksadı ama Eren Elmalı hem Jakobs'a desteğe geldi hem de Galatasaray'ın sürpriz golcüsü olarak sahne aldı. Okan hocayı bu formülünden dolayı kutluyorum.


Yunus Akgün çok yetenekli bir oyuncu. Galatasaray'ı Kayseri'de bir lider gibi yönetti. Savunmaya geldi, top aldı; Galatasaray'ı hücuma hızlı ataklarla taşıdı. Ayrıca Yunus, Sane ile de uyumlu bir birliktelik gösterdi. Bu ikili, bu sezon Galatasaray hücum hattında etkili işler yapacaktır. Okan hoca da 10 numara gibi oynattığı Yunus'un performansını gördükten sonra elinin güçlü olduğunu anlayacak ve rahatlayacak.


Eren'in attığı ilk gol hazırlanış olarak mükemmeldi. Kaleci Günay oyunu çabuk başlattı, Yunus 70 metre taşıdığı topu rakip defans arkasına hızlı koşu yapan Sane'nin önüne bıraktı. Alman yıldızın vuruşu kaleciden sekti, pozisyonu takip eden Eren golü yaptı. Bu golde Yunus, Sane ve Eren'in solak oyuncular olduğunu hatırlatırım. Yunus'u izlerken büyük keyif aldım. Nereden bakarsan bak her tarafından kalite akıyor. Osimhen, maç içinde hep çalışkandı, sürekli gol atmak için didindi. Zaniolo'nın attırdığı golün başlangıcında da pozisyonu yaratan isim kendisiydi. Osimhen ısındıkça gol yükünü de sırtlayacaktır.

Sane, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Kayseri, 10 numara, Zaniolo, Yunus, Galatasaray, Okan hocanın, Okan Hoca, Günay

