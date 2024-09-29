Buruk fantezisi

Okan Buruk'un Osimhen-İcardi ikilisini birlikte oynatması taraftarı mutlu ederken bu iki yıldızın ortaya koyduğu futbol gol şova dönüştü. Osimhen'in attığı iki gol jenerik olacak güzellikteydi.

Özellikle ikinci golünde topu kontrol edişi, dönüşü ve sol ayağı ile vuruşu dört dörtlüktü. İcardi, 10 numara gibi oynadı, arkadaşlarını pozisyon almak konusunda uyardı.

Top ayağındayken etkili paslar kullandı, akıl dolu futbolunu kalite kokan klas bir golle süsledi. İki forvet oynamak güzel ama her takıma karşı bu anlayış geçerli olmaz. İkili forvetin getirdiği en önemli sıkıntı Galatasaray adına orta saha zafiyetiydi. Kerem Demirbay-Sara ikilisi aynı tip oyuncular. Top ayaklarındayken oynamaya özen gösteriyorlar ancak temaslı oyunda yumuşak kalıyorlar. Bu yüzden Kasımpaşa ikili mücadelelerde orta alanda Galatasaray'dan daha üstündü.



Okan Hoca, ilk yarı sonunda soyunma odasına girdiğinde bu istatistikleri görmemiş olamaz ama herkes oynasın, gönlü olsun felsefesi ile hareket edince Galatasaray, bir şok yaşadı ve bedelini ağır ödedi.

Kasımpaşa, 3-0'dan gelip, skoru 3-3'e taşıdı.

Oysa Okan hoca; Mertens'i, Barış'ı oyuna sokacağına öncelikle Torreira'yı acilen orta alana monte etmeliydi.

Sara'yı çıkarması yanlıştı. Tükenmişlik sendromu yaşayan Kerem Demirbay, kaptırdığı toplarla Kasımpaşa hücumlarına katkı sağladı. Oysa en kötü Kaan Ayhan'ı ön liberoya alabilirdi ama Okan hoca bunu düşünmedi.

Okan hocanın fantezileri yaptığı yanlış oyuncu değişiklikleri İcardi'yi oyundan alması orta sahayı güçlendirmemesi hem rekor kırmasını engelledi hem de Galatasaray'ın hesapta olmayan puan kaybına neden oldu.

Rigas maçı 5 gün sonra oynanacak, Torreira'ya dinlendirmek çok büyük hataydı. Okan hocanın kadro şımarıklığı ve fantezisi Galatasaray'a zarar verdi.