  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Levent Tüzemen
Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

18 Eylül 2024 | Çarşamba

Derbi morali

Yönetimi yerden yere vurulan, hocası Okan Buruk'a yapılan saldırılar, sosyal medyada oluşturulan paralı hesaplarla yıpratılan Galatasaray, kazanmaya devam ediyor. Okan Buruk ve öğrencileri ilk maçta 5 galibiyet aldı. Ve Cumartesi günü oynanacak derbiye de puan farkıyla lider olarak gidecekler. Galatasaray'ın galibiyetinden çok oyuncuların coşkusu, isteği, yardımlaşması ve rakibe yine önde yaptıkları baskı göz alıcıydı. Özellikle ikili oyunlar, ezbere yapılan pas alış verişleri, rakipten çabuk top kapmak ve hızlı hücuma çıkmak alkışı hak etti. Pas bağlantılarının etkili ismi Mertens sadece servis yapmadı, arkadaşlarını sürekli hücuma hazırladı. Mertens etkili oynarken arkadaşlarını da oyunun içinde tuttu. Mertens gibi bir ustadan genç oyuncuların öğrenecekleri çok şey var.
Geçler öğrenme adına ayaklarına gelen bu usta Mertens şansını iyi değerlendirmeli. Kaan-Barış ikilisi ile Berkan-Yunus ikilisi kanat bindirmelerinde birbirlerini tamamladı. Batsuhayi yeterince pas alamadı ama Mertens'le etkili pas uyumu kurdu ve Yunus'un attığı golde topu yumuşatması ile vuruşa hazırlaması gol kadar güzeldi. Üstüne bir de ağları havalandırıp görevini yaptı. Galatasaraylı oyuncuların rakibin gücünü bildikleri halde fantezinden uzak davranıp işlerini ciddiyetle yapmaları gözüme çarptı. Furkan Soyalp'in golü ise jeneriklere girecek güzellikteydi. Osimhen, İcardi, Jacobs ve Sallai'li bir Galatasaray daha etkin, daha güçlü ve daha fazla pozisyon üreten bir takım olacaktır. Üst üste alınan Rize ve G.Antep galibiyetleri ile gelen puanlar da G.Saraylı oyuncuların öz güvenli bir şekilde Kadıköy'e gitmelerine neden oldu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Okan Buruk, Furkan Soyalp, İcardi, G Antep, KAAN, Berkan, jacobs, rize, Mertens, Osimhen, Sallai, barış, G Saray, Yunus, Batsuhayi

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Sara zekâsıyla göz kamaştırdı! Özleyeceksiniz! G.Saray Adana’da kendini buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor