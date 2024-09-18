Derbi morali

Yönetimi yerden yere vurulan, hocası Okan Buruk'a yapılan saldırılar, sosyal medyada oluşturulan paralı hesaplarla yıpratılan Galatasaray, kazanmaya devam ediyor. Okan Buruk ve öğrencileri ilk maçta 5 galibiyet aldı. Ve Cumartesi günü oynanacak derbiye de puan farkıyla lider olarak gidecekler. Galatasaray'ın galibiyetinden çok oyuncuların coşkusu, isteği, yardımlaşması ve rakibe yine önde yaptıkları baskı göz alıcıydı. Özellikle ikili oyunlar, ezbere yapılan pas alış verişleri, rakipten çabuk top kapmak ve hızlı hücuma çıkmak alkışı hak etti. Pas bağlantılarının etkili ismi Mertens sadece servis yapmadı, arkadaşlarını sürekli hücuma hazırladı. Mertens etkili oynarken arkadaşlarını da oyunun içinde tuttu. Mertens gibi bir ustadan genç oyuncuların öğrenecekleri çok şey var.

Geçler öğrenme adına ayaklarına gelen bu usta Mertens şansını iyi değerlendirmeli. Kaan-Barış ikilisi ile Berkan-Yunus ikilisi kanat bindirmelerinde birbirlerini tamamladı. Batsuhayi yeterince pas alamadı ama Mertens'le etkili pas uyumu kurdu ve Yunus'un attığı golde topu yumuşatması ile vuruşa hazırlaması gol kadar güzeldi. Üstüne bir de ağları havalandırıp görevini yaptı. Galatasaraylı oyuncuların rakibin gücünü bildikleri halde fantezinden uzak davranıp işlerini ciddiyetle yapmaları gözüme çarptı. Furkan Soyalp'in golü ise jeneriklere girecek güzellikteydi. Osimhen, İcardi, Jacobs ve Sallai'li bir Galatasaray daha etkin, daha güçlü ve daha fazla pozisyon üreten bir takım olacaktır. Üst üste alınan Rize ve G.Antep galibiyetleri ile gelen puanlar da G.Saraylı oyuncuların öz güvenli bir şekilde Kadıköy'e gitmelerine neden oldu.