Mevzu; bahis!

Son haftaların dikkat çekici takımı Gaziantep'e deplasmanda 4 gol atan Fenerbahçe'nin futbolunu sorgulamak haddimize değil. Tabii ki rayına oturmamış gerçekler var ama bir takım kazanma inancını sahaya taşıdığı zaman sonucun kaçınılmaz olduğu gerçeği de önümüzde duruyor.

Mücadelenin karşılığıdır bu sonuç, aynı zamanda gelecek maçlarda daha iyi bir Fenerbahçe gerçeğinin de anonsudur!

Beni şaşırtan Talisca oldu ama onun için de cümlem hazır; "birçok maçta saha içinde durdukları yerde yaprak döken adamlar bir kez iyi oynadıkları zaman dikkat çeker!"

Galatasaray'ın Göztepe karşısında kazanmasında Osimhen gerçeğinin öne çıktığını söyleyebiliriz ama Göztepe'nin 10 kişi bırakıldığı kırmızı kart pozisyonunda Osimhen'in yaptığı net faul de galibiyetin yan etkilerinden biri olarak kayıtlara geçmeli.

Icardi'nin attığı şık gol, yarın daha da hazır olacağının belgesi, Toreira'nın yokluğunda orta alanın sıradanlığa dönüşmesi de Toreira'daki sihrin belgesi.



Kasımpaşa karşısında gördük ki, Beşiktaş'ta birçok futbolcuda takıma ait olma duygusu yok. O formanın anlamını hissetmek için yürek ister, ön saflarda olmayı gerektiren duruş ister ama takımda çoğu futbolcunun hiçbir beklentisi yok. O yüzden şimdiden Galatasaray'la aradaki fark 11 puan. Bu kafayla sancılı gecelerin biteceğini de zannetmiyorum.



Futbol olarak istenilen seviyeye gelmese de Trabzonspor'un sadakatine ve inatçı yolculuğuna saygılarımı sunuyorum. Elinden gelenin en iyisini yapmak konusunda diğer takımların bir adım önündeler. Kazanmak için her şeyi göze alan bir takımın Eyüpspor karşısında aldığı 3 puandan fazlasıdır.

Bunun tercümesi de "beni hafife almayın!"

Bahis oynayan hakemleri açıklayan Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na "helal olsun" diyorum. Kendi bünyesindeki zehirli atıkları boşaltacak cesareti daha önceki başkanlarda görmedik çünkü. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Futbol Federasyonu bu duruşuyla tarihe geçmiştir. Yapılan açıklamalar da hem futbola hizmettir hem insanlığa. "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor." Artık aklanamaz ve saklanamazlar!

Bu meseleye karışanların cümlesinin futbol sahalarına değil tribünlere bile sokulması yasaklanmalıdır.



Maçlarda gösterilen sarı kart sayısının bile konu olduğu bahis sisteminde, bazı hakemlerin oynadıkları bahis kadar sarı kart göstermekle yükümlü olduklarını söylemeye gerek yok. Bazı maçlarda gösterilen kartlara bakınca, futbolumuzun nasıl bir kumpasın içinde olduğunu söylemeye de gerek yok.



Bütün kulüplerin bu federasyona ve yapılan açıklamalara destek olması gerekmektedir. Hakem oyunlarının ve adaletsizliğin önünü kesmek için milattır bu duruş! Çünkü biliyoruz ki bazı hakemler maşası oldu düzenin, bazıları korkaklığın kaşesi! Şu köşe eyyam köşesi bu köşe kirli bahis köşesi!

O yüzden oyun içinde oyun çeviren, bahis oynama ruhunu nakde çeviren ve ahlaksızlığı adisyona eklenen adam da değildir hakem de! O yüzden futbolun yeniden erkek oyunu haline dönüşmesini istiyorsak maçları kadın hakemler yönetmeli.



Para futbolun virüsüdür, bahis siteleri çocuklarımıza kurulan tuzaktır. O sitelere erişimin kolay olması katılımın çoğalması için fantastik hediyeler verilmesi, bu tuzağın belgesidir. O yüzden hakemler kadar bu sitelerin de sorgulanması gerekmektedir. Çünkü çocuklarımızın geleceğini haraca bağlayan gerçeğin adıdır bahis.