Görkemli imza!

Kazanmaları gereken maçlarda kılını kıpırdatmayan atlar, Başakşehir maçında kanatlandılar öyle mi? Ya da geçen hafta sorumluluktan kaçanlar cuma gecesi galibiyete koşarken suçüstü yakalandılar. Fenerbahçeli futbolcular için şampiyonluk defteri kapandıysa, gelecek sezonun transfer hesabı açılmıştır belki. Çünkü gerçek aşka şahit yazılmak için geç kalanlar takımıdır Fenerbahçe. O yüzden saha içindeki enerji üretimine kafa yormayan, kazanmak için sahaya yüreğini koymayan futbolcuların sırrı ortadaysa, onlara mesajımız nettir. "Birçok maçta durarak saklananlar şimdi ne kadar koşsalar da eski apoletlerine yetişemez!"

Her intihar mektubunda intihar edeni haklı gösterecek birkaç satır bulunur, o yüzden Fenerbahçe Kulübü'nde gerçek suçlu zor bulunur. Sözde akıl satan tilkilerin kapladıkları alan yanlışların itibar gördüğü alandır ki, onların tutundukları her dal yalandır. Şimdi sezon boyunca konuşanlara düşen; Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik etmek ve kendi yanlışlarını sorgulamaktır. Başta Mourinho! Bozgunlara boş nedenler aramakla puanları yitiren, bu sezon Fenerbahçe'yi bitiren adam!

Mourinho'nun yanlışları çoktu, Okan Buruk'taki sadakat ve yaratıcılık onda yoktu. Okan Buruk, bazı maçlarda ruh aleminde yaşar gibi oynasa da Barış Alper Yılmaz'ın her zaman arkasında durdu. Mourinho, İrfan Can Kahveci ve Maximin'e kulübede tuzak kurdu. Galatasaray'da Osimhen diye bir inanç ve yetenek abidesi vardı, Fenerbahçe'de En-Nesyri gibi sıradan bir adam. Okan Buruk, savunmada Sanchez ve Abdülkerim gibi iki adamın heykelini dikti, her maçta takımın kurgusuyla oynayan Mourinho, Çağlar Söyüncü gibi bir Truva atına savunmayı emanet etti. Sadece bir maç kaybeden Okan Buruk bu sezon kendini hatırlatacak görkemli bir imza daha attı, hakemler üzerinden paçayı kurtarma metodu üreten Mourinho sükseli kartvizitini yaktı. Her şeyden önemlisi Fenerbahçeli çocukların ciğerini yaktı! Gelecek sezon da görevde kalmasından bahsediliyor da Ali Koç için imza toplayanlar aslında bu kendini beğenmiş adamın eşyalarını toplasınlar daha anlamlı olur!

Galatasaray sezonun sadakat takımıydı, birbirini tamamlayan futbolcuların arkadaşlık timi. Osimhen'in olağanüstü ritmini de ortaya koyduğumuzda koro hayatlar takımından yankılanan şarkı; "hepimizin resmini çıkarsınlar yan yana!". Fotoğraf çektirmenin ne demek olduğunu çocukluğumuzdaki okul pasolarına gereken fotoğraf çekimlerinde öğrenmiştik. "İstanbul hatırası" yazılı siyah bir örtünün önündeki fotoğraf makinesine poz verirdik. Bir aşk çıkardı örtünün altından, içinden kuş çıkardı sanki. Kuş bizim pozumuzu alıp yola çıkardı da birkaç gün sonra o fotoğrafın içinden biz çıkardık. Üstelik simsiyah örtünün içinden tertemiz çıkardık. O yüzden şampiyonluk armalı fotoğrafın içindekilere helal olsun. O fotoğraftaki asıl mesaj; işareti inanç parolası dayanışma olan ortak nöbetin ve birbirlerine omuz vermişliğin yansımasıdır.

Beşiktaş'ın puan cetvelindeki "hesap pusulasını" boş verin, bu sezonun en özel takımlarından biridir Beşiktaş. Üst kattakilerin canına okurken, ruhundaki büyüklüğü her biçimde dışa vurmuştur. Üstelik karanlık bir yalnızlıktan başı dik çıkan takımdır. Şimdi Serdar Adalı'nın yeniden başkan seçilmesi, kısa zamanda yaptığı doğru işlerin ödülüyse, gelecek sezon daha farklı bir Beşiktaş gerçeğinin sahneye çıkacağının da belgesidir. Unutulmasın ki nostaljide sandıktan çıkarılan özel kartpostallar genellikle siyah beyazdır!