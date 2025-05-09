Ali Koç’a mektup!

Sayın Ali Koç! Sizi başkan olmadan önce tanıdığım halinizle, gazeteci Tayfun Bayındır'la yaptığınız sohbetteki halinize baktım. 7 yıllık serüven taraftarlar kadar sizi de çok yıpratmış.

Gerçekten üzüldüm.

Fenerbahçe sevdanıza, başkanlık konusundaki tutkunuza ve direnişinize saygı duyuyorum. Ama göğsüne neşterle "Fenerbahçeliyim" demekle sevda büyüklük kazanmıyor.

Gerçek sevda doğruların arkasında durmaktır yanlışlarda inat etmek değil. Fenerbahçe çok özel bir kale, o kalenin içine sokulan Truva atlarının farkına varmanız ve izin vermemeniz gerekirdi diye düşünüyorum.

Kongre üyelerinin imza toplayarak genel kurula gitme kararını incitici bulurken, "böyle bir şey olursa aday olmam" sözünüzle, sizin de incittiğiniz gerçekler arasındaki bağlantıya baktım tepkiler haksız değil. Ama şundan kuşku duymayın, Fenerbahçe Kongre üyeleri karanlık adaylar için imza toplamayı düşünmeyecek kadar aydınlık bir ruha sahiptir!



Futbolda para bir şeydir ama yürek her şeydir. Yanlışlara koşulsuz itaat sadakati de yok eder Fenerbahçe felsefesini de. Yanlış yapılanmanın bedelidir bu yıkım projesi.

En büyük hatayı göreve geldiğiniz sezon Comolli'yle yaptınız.

Fenerbahçe'nin kasasından elini çekmeyen adama görevinden el çektirmek için gereğinden fazla harcanan zaman, Fenerbahçe'nin harcanacak yıllarının da anonsuydu.

Yazım hala hafızamda.

"Fenerbahçe'yi söğüşleyen Comolli'yi sorgulamayan ve Comolli ile Fenerbahçe Kulübü arasındaki sinsi alışverişin hesabını sormayan hiçbir Fenerbahçe taraftarının yarın isyan etmeye hakkı yoktur." Üstüne bir de 'bu kapıdan giremez" denilen Ersun Yanal'a o kapıyı açtınız ve sosyal medyanın çemberinde daralmakla goygoyculara gün doğdu. Siz ki göreve geldiğinizde "goygoyculara değil eleştirilere değer vereceğim" diyen başkandınız.



Sizi çok eleştirdim, çünkü o eleştirileri hak ettiniz ama reddettiniz.

Başarıya odaklanırken meseleyi dış güçlerde aradınız ama aslında içerdeki gerçeklerin de farkına varmanız gerekirdi. Şunu unutmayın ki sizi bu kulübün başına efsane olmanız için getirdiler, Fenerbahçe'yi bu hallere düşürmeniz için değil. O yüzden lütfen kendi hatalarınızın da farkına varın!



Emeklerinizi de inkar etmedim.

Yalan değil sezon başında Mourinho göreve geldiğinde imkansızı başarmış bir Ali Koç gerçeğine alkış tuttuk. Yapılan transferleri yadırgamadık. Ama Mourinho'nun bu kadar kompleksli ve inatçı çıkacağını hiçbirimiz tahmin etmemiştik. Bu sezonun tek sorumlusu Mourinho'dur.

Oturtamadığı sistem, sürekli hakem üzerinden paçayı kurtarma seansları, takıma katkı sağlayacak adamları kulübeye mahkum etmesi hepsi Mourinho'nun eseri. Geçen sezonun en değerli adamı İrfan Can Kahveci verimsiz hale getirilirken, Çağlar Söyüncü'nün kaybedilen puanlarla yakın ilişkisi niye sorgulanmadı?

Bizim bildiğimiz usta terziler eskileri onarmakla, yeni bir takım elbise dikmek arasında bu kadar uzun zaman harcamazlar. Bir sezonu da bu kadar ucuz harcamazlar!



Görevde kalırsanız, 7 yıllık hatalarınızı onaracağınıza inanıyorum.

Belki bir içgüdü, belki gerçeklerin farkına vardığınıza olan inancım. O yüzden bu mektubu Fenerbahçe sevdanıza duyduğum saygıya mahsuben yazdım. Unutmayın ki bizim öznemiz nefret değil hala sevgi!