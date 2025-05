Rolünün adamı!

Film bitti, Fenerbahçe adına alışkanlık haline gelen vedalarla bir şampiyonluk daha gitti. Her maçın üzerine titreyen Galatasaray'daki işgücüne Fenerbahçe'nin düş gücüyle karşılık vermesi mümkün olabilir miydi? Olmadığını gördük. Taraftar son maçlarda hala mucize beklerken, Beşiktaş karşısında uyduruk faullerden, sahte penaltılardan medet uman ve zerre kadar kazanmaya inanmayan Fenerbahçe'den yine dramatik bir final, basın toplantısında yeni bir gözyaşı bülteni: "Penaltımızı vermediler." Not: En-Nesyri'nin pozisyonuna penaltı diyen adamın, adaletle ve asaletle zerre kadar işi yoktur, biçarelikle vardır.

Sayın Mourinho! Sizin bu takımı şampiyon yapmak için geldiğinizi düşünmüştük, gördük ki sadece para için gelmişsiniz. Size saygıda kusur etmedik, siz kimseye saygı göstermediniz. Ne rakiplerinize ne adalete ne de temsil ettiğiniz değerlere! Hatta kendi futbolcularınıza bile. Bu topraklarda görev yapan yabancı teknik direktörler içinde sizin kadar sızlanan birini ömrümde görmedim. Maçtan sonra söylemeniz gereken tek cümle vardı. "Bizi yendikleri için Beşiktaş'ı, şampiyon oldukları için Galatasaray'ı tebrik ederim!" Ama nerde sizde o incelik?

Bundan birkaç yıl önce "ne olacak halimiz?" diye soran Fenerbahçe taraftarlarına, "Fenerbahçe şampiyon olamadığı için değil, değerlerine sahip çıkmaktan vazgeçtiği için sorgulanmalıdır" demiştim. Fenerbahçe başkanının akıl aldığı basiretsiz ve karanlık adamlarla, Fenerbahçe'nin aydınlık ruhu arasındaki çelişkiye baktım da siz de o değerleri katledenlerden birisiniz Sayın Mourinho! Takıma futbol oynatmadınız sadece tribüne oynadınız. Kulübede bile mezarlık kurdunuz, başarısızlığa kılıf uydurmak için size biçilen "mızmız adam rolünü" de harika oynadınız ama artık yemezler!

Beşiktaş'ın hakkını da verelim. Kaybetmesine kesin gözle bakılan maçlarda ayakta durmak, en anlamlı mirasıdır Kartal'ın. Ligin tepesindeki iki takıma da harika dersler verdi. Ligin en kaliteli kalecisi Mert Günok'a parantez açmalıyım. Bir futbolcu ancak bu kadar efendi olur. Hiçbir mevsimde duruşu değişmedi, rakiplerine karşı bakışı da hiç değişmedi. Sen böyle özelsin Mert. Keşke seni örnek alanları da görebilsek.

Beşinci yıldızın siparişini veren Galatasaray son maçlarda golleri sıralarken hak ettiklerini de alıyor. Bu takımın geri dönüşü Fenerbahçe'yi kupadan elediği gece başladı. O maçtan sonra Okan Buruk'ta bile görmediğimiz sükuneti gördük. Burnunu sıkan adama verdiği ders de teknik adamlığın zarif sillesi. Galatasaray'ın Osimhen'e onur gecesi düzenlemesi gerek. Herkes soruyor, "nedir bu adamın sihri?" Yeteneğin yanında ilahi tutku. Kendisini bulunduğu yere ait hissetme duygusunun tavan yapmış hali. Her maçta şifresini değiştiren muhteşem bir doğal zeka. Osimhen rakibin zaaflarından yararlanmıyor, kendi eserini sergiliyor. Böyle sihirli bir adamın yol arkadaşlarını da inkar etmemek gerek. Cümlesine alkışlar!

Rakiplerinde olmayan birçok şey bu sezon Galatasaray'da olduğu için, ligde son maç oynanmadan kutlamaların başlayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin neden yine yolda kaldığını da parasından başka hiçbir şeyi olmayanlar düşünsün!