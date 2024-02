Sevda yangını!

ÇOK şeyleri kaybediyoruz da ne önümüze bakıyoruz ne ardımıza.

Dünyadaki arı sayısının yüzde elli azalmasının nasıl bir tehlike oluşturduğu gerçeği kimin ilgisini çeker ki! İki takımdan birinin işine gelmeyen bir pozisyon kadar!

Bu sezon şampiyon olmanın kolay bir tarafı var, çünkü sadece iki takım mücadele ediyor. Ama bunun psikolojik bir baskısı var, en ufak kayıplardan bile korkuluyor.

O yüzden puan cetvelindeki rakiple yarışırken, sahadaki rakiplere karşı verilen mücadelede bazen panik havası yaşanıyor.

Kolay ve farklı kazanılan maçlar geride kaldı. Sanırım daha zorları da sırada!

Dipnot: Kazanılan maçlarda yenilen gollerden dersini almayı reddedenlerin inadı berbat sonuçlar doğurabilir.

H H H

Sezonun ilk haftalarında izlediğim Fenerbahçe için kullandığım cümle;

"bir takım savunmasını güçle, orta alanını üreticilikle ve rakip hattını da organik zenginlikle besliyorsa, takımın ruh bulması da kaçınılmaz oluyor farkı bulması da." O maçlarda en çok öne çıkan adam Szymanski ve Dzeko'ydu. Sonra ikisinde de bir şeyler eksildi. Ama Fenerbahçe'de eksikleri onaran ve öne çıkan adam çok.

İrfan Can Kahveci'nin bu sezon takıma katkısı yabancılardan çok önde.

Ayrıca takımda bir şeyler ters giderken sahne almak ve sonucu belirlemek önemli. O sahnede de Cengiz Ünder'i izledik. İsmail Yüksek'in gününü yakaladığı zaman başka bir Fenerbahçe gerçeğindeki payı büyük. Ama Ferdi Kadıoğlu gibi bir oyuncuya nasip olmak büyük şans.

Savunmadaki onarım henüz bitmese de Fenerbahçe'nin kadro zenginliğinin ve bireysel yetenek konusundaki farklılığının gelecek maçlarda belirleyici olacağına inanıyorum.

H H H

Galatasaray'da Icardi sakatlığı nedeniyle masal kahramanı havasından uzaklaştı ama ne olursa olsun Icardi'nin başkalığı her an dışa vuracaktır.

Son maçlarda dikkat çeken adam Barış Alper Yılmaz. Sahada yeteneği bile sollayan mücadelenin sihrini gösteriyor. Yabancılardan beklenen verim alınamadı dersek sadece Zaha'nın ummadık anlardaki gösterisini ayrı tutabiliriz. Ama Abdülkerim Bardakçı olmadığı zaman Galatasaray savunmasında "bir şeyler de yok oluyor!" Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun rakip savunmayı yıkma konusundaki hızının, şampiyonluk iklimindeki Galatasaray için önemli olduğunu da tırnak içine almalıyım.

H H H

Sosyal medyaya birbirini yiyenlerin değil, sahanın ortasında futbolun dışında bir şeyin konuşulmadığı bir düzen istiyoruz.

Onca tepkilere rağmen bazı hakemlerin "duruma müsait" olduğu gerçeği hala pis pis sırıtırken, "ne görüyorsan onu çal" gerçeğinin her telden çalanların işine gelmediğini de görüyoruz. Bu da futbolun kaderi!

H H H

Futbola tutkulu arkadaşlarım bazen soruyor, "sence kim şampiyon olacak?" Yüzde 50 şansa sahip olmak her takımın harcı değilse şampiyonluğa da en çok isteyenin sahip olması kaçınılmaz!

O yüzden bırakalım futbol konuşsun, çünkü bir kazanan olacaktır bir kaybeden!

H H H

Ama şampiyonluk ateşini yellemekle avuçlar dolusu kül olmuş parayı "sevda yangını bellemek" arasında harcanmış sezonun resmi belgesi de iki takımdan birinin eline tutuşturulacaktır. Bu da madalyonun diğer yüzü!