Puslu hatıralar!

Bir önceki lig maçındaki soru işaretlerini ve berbat fragmanları Adanaspor'a kupada atılan 6 golle örtbas edenlere Samsunspor maçı ağır bir bedel ödetti.

Fenerbahçe ilk yarıda maçı kopartması gerekirken, ikinci yarıda Samsunspor başka boyuta geçti. Onlar maç boyu beraberlik senkronunu ve disiplini hiç bozmadılar.

Ama Fenerbahçe kendi oyununu kendi bozdu. Bir takımda galibiyet tereddüt haline gelirse, kayıplar kaçınılmaz olur. Bir takımda oynamadan kazanma duygusuna sahip olanlar da takımı yakar.

Futbolun büyüleyici yanını es geçenler, umarsız mücadele biçiminden gocunmuyorsa, çalan sirenlerle kaçan trenler arasındaki bağlantı ortaya çıkar.

H H H

Samsunspor maçında Fenerbahçe'yi ayakta tutan iskelete et gerekiyordu, kudret gerekiyordu.

90 dakikaya bir hayat sığdırmak, o hayata kendini adamak. Ne yazık ki bazı futbolcuların bu duygunun çok uzağında olduğunu bir kez daha gördük.

İsmail Kartal kaç maçtır garip bir ruh haline bürünen Dzeko'yu seyrediyor. Hangi şartta olursa olsun Batshuayi'nin oyunda kalma dakikası Dzeko'nun üstünde olmalı.

Tadic'in mazisindeki görkemli kartpostallarla sahadaki silik görüntüler arasındaki çelişki devam ediyor. Çizgi kalecisi dediğimiz Lukoviç'in de o golü yememesi gerekirdi. O yüzden Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci dışındaki bütün futbolcular kendilerine sormalı, "pazar günü 3 puanı kazanmak için ne yaptık?" Cevap en güzel biçimde tribünlerden gözüktü!

Unutulmasın ki bu takım kaç sezondur bütün şampiyonlukları böyle kolay zannedilen maçlardaki kayıplarla kaybetti. Puslu hatıralarda hiçbir kayıt silinmedi, o yüzden kaybedilen 2 puanın aslında kaç puan ettiğini gelecek haftalar gösterecek.

H H H

Galatasaray'ın Trabzonspor galibiyeti, Fenerbahçe'nin kaybettiği 2 puanla birlikte bir hazine avcılığı yerine geçti. Hem de beklenmedik bir sonuçla.

Trabzon'a kazanmaya geldikleri belliydi ve maç boyu bu ritmi hiç bozmadılar. Boş alan yaratmakta da ustaydılar gol atmakta da.

Gecenin kaliteli kısımlarında baş oyuncu olarak kendini gösteren Zaha yurtdışındaki kapasitesine ulaşma çabasında olduğunu da gösterirken, Galatasaray'da en çok aşama kaydeden adamın Barış Alper Yılmaz olduğunu özellikle belirtmeliyim.

Kerem Aktürkoğlu'nun bu takıma kazandırdığı bindirme hızını da unutmayalım.

Trabzonspor elindeki kadroyla bu kadar mücadele edebilirdi. Her biçimde organize olan Galatasaray'la baş etmesi de mümkün değildi.

H H H

Beşiktaş'ın Pendikspor karşısındaki içler acısı haline baktım. Hangi takımın formasını giydiklerinin bilincinde olmayanlara ne söylesek az. Formayla tanışmak kadar o formanın içine yürek koymak diye bir gerçek var.

Beşiktaşlı futbolcularda olmayan şeyleri sıralarsak sayfalar yetmez. Belli ki bu kadroyla bu sezon "dramatik sonuçlar" bitmez.

Beşiktaş takımı domino taşlarından inşa edilmiş bir oyuna layık değildir.

O sevda sahipsiz değilse, gerçek tepkinin tribünlerden gelmesi kaçınılmazdır. "Duyduk ki unutmuşsunuz bu kulübün rengini.

Yazık olmuş o gözlerden size akan yaşlara!" Beşiktaş'ın yenilgisini özne yaparak Pendikspor'un hakkını yemeyelim.

Onlar Beşiktaş'ı eze eze yendiler.

Yağmur altında gol yağmuruna tutarak ve savaşçı ruhun saflarını tutarak!

Galibiyete tutkuyla bağlı olanların gözlerini bağlasanız o maçı yine kazanırlar! h