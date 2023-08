Ver elini sonbahar!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz yıllarda da transferlere milyonlarca dolar akıtıldı ama bu kez tercihler daha isabetli sanki.

Kaledeki eksikliğin giderilmesiyle iyimserlik borsasında hisseler yükseldi.

İki gün önce bir Fenerbahçe taraftarıyla sohbetim oldu, "ben bu şarkıyı üst üste her gece dinleyebilirim" dedi.

"Hangi şarkıyı?" diye sordum da cevabı harikaydı; "Yıldızların Altında!" H H H

Fenerbahçe'nin rakip kale önü manzarası üst düzey olmasının, diğer transferlerle de yakın ilişkisi olacak ama benim bu sezon favori ismim Fred. Fantastik bir havası var ve oyunu dikine yönlendiren birinin futbolun gönlünde her zaman yeri var.

Ayrıca gördüğüm kadarıyla eski yanlışların yürürlükten kalkacağını da umuyorum.

Eleştiriden korkulmaz.

Daha önce de yazmıştım;

"Fenerbahçe'nin eleştirildiği için değil daha iyisini yapamadığı için kahreden futbolculara ihtiyacı var." Geçen sezonun en çok eleştirilen adamı İrfan Can Kahveci'nin bile sezon başlangıcındaki "toparlanmış hali" bu sezonun artılarından biri olacaktır.

Boş geçen derslerin iyi öğrencisi olmakla yeteneğine sahip çıkmak arasındaki bütünlük taraftarla arasındaki buzları da çözer rakibi de!

H H H

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kapısını açması büyük ihtimal.

Yeni transferlerin takıma monte edilmesiyle geçen yılın üzerinde olacağı da kaçınılmaz.

Ama Icardi gerçekten çok farklı.

Onda şimşeğin gürültüsü yok, attığı golden sonra bile ilginç bir sükunet var. Atını dörtnala koşturmak da yok, ara sokaklardan aniden meydana çıkmak var. Başkalarında olmayan çok şey var Icardi'de.

Futbola zarafetin yakıştığı yıllar geride kalmıştır da Icardi sihirli yeteneğinin yanında o zarafeti de getirmiştir.

Kendi takımının dışında bir futbolcuya hayranlık beslemek devri de Alex de Souza'dan sonra kapanmıştır ama Icardi rakip taraftarların gönlünde o kapıyı da açmıştır.

Galatasaray'da efsane çağını yeniden başlatan bu özel adama övgülerden tasarruf edemeyiz.

Ayakta alkışlarken helal olsun diyoruz.

H H H

Beşiktaş ilginç bir takım. Özellikle Avrupa kupası maçlarında yenilgiye yakın dururken bile kazanmayı biliyor.

Galibiyetler futbol olarak ikna edici olmasa da sanki sırlarını gelecek haftalarda saklayan bir takım var ortada.

Bu konudaki güvencem Şenol Güneş. Transferde geride kaldığı düşünülen Beşiktaş'ın gücünü nerede ve nasıl kullanacağını en iyi o biliyor çünkü.

H H H

Trabzonspor'un bu sezon böylesine ilkel futbol anlayışıyla ve "aynı tip adam çokluğuyla" hiçbir hedefi olamaz.

Hızlı adamların futboldaki etkisinin farkına varmayan bir teknik adamla geçmiş sezonlardaki puanlar değil, sadece arada bir kazanılan maçlar sayılır.

Bu düşüncedeki bir teknik adamın Trabzon'daki günleri de sayılıdır zaten.

H H H

Diğer büyüklerin maçlarının tehir edildiği ligde sakin bir hafta sonu geçirdik.

Birçok yöneticinin sadece hakemleri gösteren haritası varken, hakemlerin de suç delilleri ortadayken, gerginliğin ipine un serenlere gün doğuyor.

En ufak bir kaybın nelere mal olacağını bilen ve aynı rollerle beslenenlerle ihtimaldir ki sportmenlik yine çevrimdışı olacak.

Bu ülkede suç işleme özgürlüğünün önü ardına kadar açılmışken, şunun şurasında büyük kavgalara ne var!

Ver elini sonbahar!

Sonra kim tutar onları!