Bu da benim bildiri’m!

Fenerbahçe Spor Kulübü şahsıma yönelik "Hakkı Yalçın'ın nefret dolu yazıları hakkında" konulu bildiri yayınladı.

Eleştiri bir gazetecinin görevidir, yanaklarını kulüp başkanlarına uzatan gazeteciliğin bu topraklardaki içler acısı durumu ortadadır.

Ama eleştiriye karşı durmanın da kendine yakışan bir tavrı vardır.

Bende şimdiye kadar bulamadıkları nefreti, İrfan Can Kahveci'nin rakibine "kasti" olarak bastığı pozisyona getirdiğim yorumda bulanların kullandığı cümleye bakın.

"Bazı çevrelere yaranmak adına benimsediği hamasi yaklaşım!" Bu cümle adına bütün hukuki haklarım saklıdır ve alttaki cümlemin de dibine kadar arkasındayım.

"Bazı çevrelere ve birilerine yaranmak adına yazan ya da yorum yapan kim varsa onursuzdur haysiyetsizdir!" Bitmedi. "Ama yaranmak için yazan ve yorum yapanlara kucak açanlar onlardan daha onursuz ve haysiyetsizdir." H H H

Bundan 7 yıl önce yazdığım ve bütün saldırıları göze aldığım "Fenerbahçe'yi niye seviyorum?" yazısında bende bulunmayan "yaranma duygusu" Ali Koç'un yanlışlarını dile getirince mi fark edildi?

Hiçbir Fenerbahçeli yöneticinin bile haksızlıklarında karşısında duramadığı Fatih Terim için benden dik duran bir kişi daha göstersinler.

4 yıldır Fenerbahçe'yi mahveden Ali Koç'un Fenerbahçe'yi söğüşlemekten başka hiçbir halta yaramayan Comolli'yle başlayan yanlışlar zincirine suskun kalmadığım için mi hedef gösteriliyorum?

Fenerbahçeli çocukların 20 liralık harçlıklarını bile çarçur eden bir başkanın Fenerbahçeli çocukları 4 yıldır nasıl "ihtiyarlattığını" işaret etmekten mi gocunacağım?

Kendilerine 20 puan fark atan Trabzonspor'un emeklerine saygı göstermeyip, "iktidarın şampiyonu" kulpunu takanların yaranma duygusu kaç paralıktır?

***

Ali Koç'un başarısızlığını örtmek ve "yönetim istifa" haykırışlarının önünü kesmek için üretilmiş pozisyonların farkındayım.

Bizler yiğidi öldürmeden hakkını vermeyi severiz. Rüzgar esse moralleri bozulan futbolculara ve Fenerbahçe'nin kasasını boşaltanlara seyirci kalanları işaret etmeyi de görev biliriz.

Ali Koç başarısızlığın tek sahibidir.

Film daha yeni başlıyor ama bizim gibiler için asla susmak yok.

Lefter'in forma giydiği bir takımda İrfan Can Kahveci gibileri "gözbebeği" oluyorsa herkesin tarihine borçlu olduğu gerçeği inkar edilemez.

"Bu kulüpten içeri giremez" denilen adamları medyanın gazıyla takımın başına getirenlerin, Fenerbahçe'nin başına gelmiş en büyük felaketlerden biri olduğu gerçeği de yadsınamaz!

***

"Sahada kazandıklarını masada kaybedenleri gördük. Her türlü pisliğin üzeri bir güzel örtüldü, kirli adamların sırtı sıvazlandı da Fenerbahçe'yi elden ayaktan düşürme projesinin adına "şike soruşturması" dendi.

Bedeli de başta Aziz Yıldırım olmak üzerine bütün Fenerbahçe camiası tarafından ödendi." Bu cümleleri yazan da benim!

***

40 yılı aşkın süredir gazetecilik yapıyorum, 27 yıldır bu köşedeyim.

Korkaklar kaçar! Ölene kadar buradayım ve yazdığım her satırın arkasındayım!