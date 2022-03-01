Şampiyon gibi!

Sezon başından bu yana ligde çok şeyler oldu.

Büyük kulüpler apoletlere boğulan teknik adamların elinde oyuncak oldu.

İki renkli gözyaşı şişeleri doldu.

Türk futboluna musallat olan başkanlar için tarihi geçmiş ilaçları denemek her zamanki gibi en kolay yoldu. Yaşadıklarından ders almayanlar için hayaller erken iptal oldu ya da "olmadı baştan!" Şişirilmiş balonlar uçarken konuşma balonları patladı, kara paranın akıl çeteleri moda oldu.

"Güzel günler göreceğiz çocuklar" şarkısı unutuldu, verilen sözler yenildi yutuldu, suçlular masum oldu.

Olan gerçek taraftarlara oldu da başkanların umurunda bile olmadı.

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Sezon başından bu yana ligde çok şeyler oldu. Harika bir futbol takımı şehrin duygularına tercüman oldu.

Trabzonspor ligin başından beri liderliği sahiplendi, kendinde olanı açığa çıkardı olmayanı çalışarak üretti.

Diğerlerinin ne yaptıklarıyla ilgilenmedi, kendi doğrularını sahaya yansıttı.

İlk devrenin sonunda taraftarlarını şampiyonluk trenine bindirdi, İstanbul ağalarına Türk futbol tarihinde görülmemiş puan farkları bindirdi.

Tarihler yerle bir oldu.

Son nefesine kadar kazanmaya programlanan ve şampiyonluğa tünel kazan bordo mavili karıncalar ateşi yeniden buldu.

Sahanın ortasındaki duruşunu hiç bozmayan Trabzonspor "yılın efendisi" oldu.

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Sezon başından bu yana ligde çok şeyler oldu. Medyada kurdukları "teşkilatın adamlarıyla" kasılarak yürüyenler kendi karanlıklarında kayboldu.

Abdullah Avcı yüreklerde heykel oldu.

Abdullah Avcı uçan halıyla gelmedi bugünlere, emekle geldi yürekle. Medyanın gazıyla değil futbolcularının alın teriyle.

Onda hala çözülmemiş gizler varsa, en olumsuz şartlarda bile maçı döndüren sihirli gözler varsa Abdullah Avcı kurduğu sistemin ta kendisidir.

Tarih yazarken bile duruşundan hiçbir şey kaybetmeyen bu asil adam gerçek değerini Trabzon'da buldu.

Abdullah Avcı başka takımlardaki teknik adamlar için de zarafetin ve cesaretin simgesi oldu.

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Sezon başından bu yana ligde çok şeyler oldu. Centilmenlikten tasarruf edilmez de edenler oldu.

Maç bitimlerinde rakibini tebrik etmeyip hakemin yanına koşanlar için nasılsa mazeret boldu.

"Yaka paça tavırlar" futbol sahalarında vazgeçilmez alışkanlık oldu.

Centilmen olmayı kendine yediremeyenlerin ettikleri küfürleri medyaya imzalatıp kartpostala dönüştürdüklerini yıllardır izliyoruz.

Onların ayak izlerine basarak yürüyenler yüreklerde madara oldu!

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Sezon başından bu yana ligde tuhaf şeyler de oldu. Takımının son dakikada attığı hayati gole sevinmeyen "uzaktan kumanda futbolcuların" yedek kulübesinde fosilleri bulundu.

Ahlaksız para her zamanki gibi yolunu buldu, futbolculardan toplanan transfer haraçları kim bilir hangi arsada villa oldu?

O futbolculardan komisyon alan menajerlerin aslında ne mal oldukları ortaya çıktı da böyle gerçekler bile "tiksintiye" neden olmadı.

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Sezon başından bu yana ligde çok şeyler oldu. Kayserispor karşısında "şampiyon gibi" oynayan Trabzonspor bulunduğu yere kolay gelmediyse, ligin bitiminde söylenecek sözümüz şimdiden hazırdır. "Hak yerini buldu."