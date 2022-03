İstasyon!

Fenerbahçeli Arda Güler üzerinden yapılan yorumlara ve kapışılan "hissedarlığa" bakıyorum.

Her maç sonu bir çuval boş laf eden İsmail Kartal, "ilk defa bu kadar genç birini oynatan benim" demekle kendine ödül istedi.

Yönetime ıslak cümleler kurulurken hafızalar her zaman "error" verir!

İsmail Kartal göreve geldiğinde "3 kulvarda mücadele eden tek takım" masalının arkasına sığınmıştı da zaman su gibi aktı, bir baktı elde bir şey yok. Kala kala 17 yaşında Arda Güler kalmış. Sezon başında Fenerbahçe'de forma giyen Arda görüntüleri de doğal olarak silindi.

***

Kendisini geliştirmeyen teknik direktörleri tercih eden bir kulüptür Fenerbahçe.

İsmail Kartal'ın ikinci gelişinde farklı bir duruş sergileyeceğini düşünmüştüm. Ama hiçbir şey değişmemiş.

Yine dik duramayan ve yönetime oynayan İsmail Kartal'a bakınca, aklıma Emenike geliyor.

Her maçtan sonra "ben Fenerbahçeliyim" diye söze başlayan İsmail Kartal, formasını yere atan Emenike'ye ertesi maçta o formayı giydirmekle ne kadar "Fenerbahçeli" olduğunu göstermişti.

***

Okunmayan reçeteler, zamanı geçmiş ilaçlar derken bir bakıyoruz zaman da su gibi akmış.

Yarım kalan kitabını yazmak için yeniden Fenerbahçe'ye gelen Pereira'nın kitabının ilk bölümünden kalanlar geçti elime.

Van Persie, Nani gibi transferlerle sezon başında şampiyonluk konusunda iddialı konuşan Pereira'ya Topuk Yaylası'nda bir soru sormuştum.

"Böylesine görkemli transferler yapılmasa bu şekilde konuşur muydunuz?" Cevabı dün gibi hatırlıyorum.

"Portekiz'de bir deyim vardır, yumurta yoksa omlet de olmaz!" Kendisine çift sarılı yumurtalar verildi, yaptığı omleti ilk gelişinde yedi kalanını da ikinci gelişinde.

Asıl mesele Fenerbahçe'nin ömrünü yedi de kim izin verdi?

***

Gençlik; Fenerbahçe'de değer bulmaz sadece anlık bir gösteri sanatıdır.

18 yaşında giydiği formayı futbolu bırakana kadar çıkarmayan Cem Pamiroğlu'nu hatırlıyorum, sonrası gelip geçici.

Sezon başında oynatılan Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık verenler, bu delikanlıyı eldeki ıskartalardan değersiz saydılar.

Arda Güler şimdi liste başı ama sezon başından beri kenarda tutulduğu gerçeğini "korkaklıktan" başka hiçbir tanıma sığdıramayız!

***

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas önderliğinde harika bir milli altyapı oluşturuldu.

U 17 Milli takımımız geçen hafta hazırlık maçında İtalya'da İtalya'yı 3-2 yendi.

Elit Tur'da mücadele edecek olan takımın başındaki hoca Soykan Başar.

Yurtiçinde yurtdışında futbolcuları tarıyor izliyor ve mücevher tarlasına yeni tohumlar ekiyor.

Her sezon treni kaçıran Fenerbahçe'de böyle gençleri takip edecek ve şimdiden işi bitirecek yürekli bir çift göz yok mu? Yok!

Onlar kim bilir kimlerin çekim alanında? Ya da hangi menajerin koltuk altında gelecek sezonun "kakalama istasyonlarını" belirliyorlar!