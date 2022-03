Vicdan spazmı!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında 10 kişiyle verdiği mücadeleye saygılarımı sunarım.

Ama Fenerbahçe yönetiminin maçtan önce hakeme verdiği mesajın altındaki gerçeklere aynı saygıyı gösteremem.

Bunun öznesi hakemin bilinçaltına yükleme yapmaktı çünkü.

Maçın başında Cornelius'a yapılan penaltılık hareket Trabzonspor ceza alanı içinde Fenerbahçeli bir futbolcuya yapılsa yer yerinden oynardı.

Çünkü İrfan Can Kahveci'nin atılmasından sonra bütün takdir haklarını Fenerbahçe lehine kullanan Zorbay Küçük'ün mesajı aldığı ortadaydı.

Bu hakemi maçtan önce "endişe verici" olarak taraftarların önüne atan Fenerbahçe yönetimine ve Trabzon'daki ilk maçın hafta arasındaki "garip olaylar zincirinden" bahsedenlere bir hatırlatma da biz yapalım.

Trabzonspor'un dibine kadar hak ettiği o maçın ardından aklımda kalan Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığını karikatürize ettiği megafonudur!

***

Gelelim İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı karta.

O pozisyona VAR'a bile gitmeden direk kırmızı kart gösterilmesi gerekirdi.

Bu sezon Ahmet Çalık Sezonu.

Ahmet Çalık genç yaşında hayatını bir trafik kazasında kaybetti.

İnsan canına verilen değere ithaf edilen bir sezonda İrfan Can, Trabzonsporlu Siopis'in futbol hayatına son vermek için insafsızca bileğine bastı.

"Canın çıksın" der gibi sağ ayağıyla basarken sol ayağını da ağırlık olarak kullandı.

Bu pozisyondaki kırmızı karta itiraz edenler vicdanlarını sorgulasın diyeceğim ama vicdanlar "renk spazmı" geçiriyor da cüzdanlar vicdanlardan değerli artık!

İşin hüzün verici yanı; Lefter gibi, Alpaslan Eratlı, Cemil Turan gibi zarif adamların tarihe geçtiği kulüpte şimdi İrfan Can gibileri forma giyiyor.

Bu şımarık zalim aynı hareketi geçen sezon İstanbul'daki Gaziantep maçında da yapmış ve elini uzatması gereken rakibine alaycı bir bakış atıp pis pis sırıtmıştı.

Not: Terbiye yetenekten değerlidir.

***

Maçtan sonra İsmail Kartal'ın konuşmalarına baktım da küçük insanlar bazen büyük koltukları kaparlar.

O yüzden onların konuşmalarında adalet ve asalet aranmaz.

Ben İsmail Kartal'dan hiçbir zaman yürekli bir cümle duymadım zaten.

Sonra Abdullah Avcı'ya baktım, verilmeyen penaltısı ve başına taş yiyen Bakasetas için tek kelime etmedi, verdiği mücadeleden dolayı Fenerbahçe'yi tebrik etti. Adamlık böyle bir şey, o da "teknik adam" denmekle elde edilen bir şey değil.

***

Bugün Dünya Kadınlar Günü.

Kadınların estetiği, erkeklerin barbarlığına bin basar!

O yüzden çocukları ve kadınları incitmeyen, haram kazanca göz dikmeyen onurlu erkekler kutlasın kadınların gününü.

Kirli oyunlardan bahsederken üstlerini silkelemeyen, suçlanmamak için birilerini suçlamayı maharet sayanlar değil.

Futbolun erkek oyunu olmaktan çıktığı bir dünyada, kadınların cesaretinin ve adaletinin en çok da futbolda eksikliğini yaşıyoruz çünkü!