Fındık kabuğu

Fenerbahçe'de hala gerçek bir takım ruhu oluşamadı çünkü malzemeyi bol bulunca yaratıcılık havada kalır.

O yüzden Fenerbahçe'nin forvet hattı; "uçağını bekleyen sisli havaalanı" gibi.

Top Caner'e gelecek Caner orta yapacak, karambolde biri vuracak da gol olacak.

Rakip takım senin ezberini bozarken hiçbir zaman b planın olmayacak.

Rakip savunmanın arkasına sarkan Fenerbahçe forvetini son olarak Karagümrük maçında görmüştük.

Valencia da güzel bir gol attı.

Bu takım hiç mi varyasyon çalışmaz, rakibi hiç mi analiz etmez!

Erol Bulut her şeyi oluruna bırakmış ama her zaman talihin dediği dedik değil.

H H H

Göztepe maçında üçlü savunmaya geçip hücumda rakibi boğmaya yönelik değişiklikler beklemek her Fenerbahçe taraftarının aklından geçen bir eylemdi.

Erol Bulut değişiklikleri kendi yapıyorsa, gitsin birkaç yıl sonra Fenerbahçe'ye gelsin daha faydalı olur.

Eğer değişiklikler "uzaktan kumanda" ediliyor da Erol Bulut da buna izin veriyorsa 'Fenerbahçe'nin 10 harften oluşan bir kelime olmadığını öğrenmesi gerekiyor.

O koltuk herkese nasip olmayacak kadar görkemli bir koltuktur çünkü.

H H H

Mesut Özil'in kalitesine ve kariyerine asla lafımız olamaz. Ama hazır olmadığını bas bas bağıran birini 98 dakika sahada tutmak "ismin görkemine" yenilmektir.

Maç içinde Mesut'un yüzündeki ifadeye bakıp her şeyi anlamak mümkünken, Mesut'un kör ışıklar arenasında kurban edilmek için gelmediğini önce Erol Bulut'un öğrenmesi gerekiyor.

Hem hazırlıksız Mesut'a hem de orta alandaki enerji açığını kapatacak olanlara saygısızlık edilirken!

H H H

Bir şampiyonluk uğruna tarihin en ağır borcuna giren Fenerbahçe'de kaybedilen maçlar mahşer ıslıklarıdır!

"Hakemler bize çelme taktı" masalının da hükmünü yitirdiği bir sezonda Fenerbahçe başarılı olamazsa neler olacağını söylemeye gerek yok.

Ama sezon başından beri yapılan yanlışlara kaşını bile oynatmayanların iş işten geçtikten sonra kimseyi suçlamaya da hakkı yok!

H H H

Bu sezon iki teknik adamın mücadelesi çok özel. Biri Sergen Yalçın diğeri Abdullah Avcı.

Teknik adamların sihri yokluk içinde yaratıcı olmaktır.

Şampiyonluk bir şeydir, şartların eşit olmadığı bir düzende ayakta kalmak her şeydir, bunu ikisi de başardı. Sergen'in Beşiktaş'ı sezonun mucize takımlarından biridir.

Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'daki başarısı da kaç yıllık emeklerin ve birikimin karşılığıdır.

Trabzonspor taraftarının gönlüne girmek zordur ama onlar sevdalarının peşini asla bırakmazlar. Bu sevgi ve umut köprüsü de Abdullah Avcı'nın emeklerinin eseridir.

O yüzden Trabzonspor'un mücadelesi şampiyonluk kadar değerlidir.

Sezon sonunda puan cetvelindeki durumu ne olursa olsun Trabzonspor bu sezon çok şey kazanmış sayılmalıdır.

Gençlik rüzgarları nerede esiyorsa o takımdaki gelişim başarıyı da beraberinde getirecektir.

Para dolaşımının kan dolaşımından bile değerli olduğu bir ülkede başarıdan kastımız sadece şampiyonluk değildir.

Fındık kabuğundan gemilerle büyük denizlere açılmaktır.