Zengin kovboy!

Kovboy filmleri başrol oyuncusunun atını yalnızlığa sürdüğü, "ben evinden uzak yalnız bir kovboyum" şarkısıyla biterdi.

Ligde hiçbir teknik adama nasip olmayan imkanlar önüne sürüldüğü halde, Fenerbahçe'yi hala futbolla buluşturamayan Erol Bulut her maçın sonunda aynı şarkıyı söylüyor.

"Ben futboldan uzak zengin bir kovboyum." H H H

Fenerbahçe sistemsizliğin takımı.

Oyuna "ben bu maçı kazanacağım" havasında başlıyor.

İlk yarım saatte hücum hattının rakip savunmaya yaptığı baskıyı görünce "Fenerbahçe bu kez takır takır futbol oynayacak" diyoruz.

Samuel'e bakıyoruz, ilk dakikalarda "maçın yıldızı olur" diye not alıyoruz, sonra bir bakıyoruz kendi takımındaki sistem onu kelepçeliyor ve Samuel toz oluyor.

Ardından tesadüflere bırakılmış üretimin içinde orta alan çöküyor, savunma rakibin en sıradan bindirmelerinde bile kendini ele veriyor.

Emre Çolak son dakikada o pozisyonu gole çevirse, Erol Bulut talihine yanardı ama talihi onu üst katlara çıkardı.

Not: Fenerbahçe'nin "nasılsa kazanıyor" denilen maçları bile alkışlanıyorsa, futbol ve kalite arasındaki düalite anlamını kaybetmiş demektir.

H H H

Mesut Özil henüz hazır değil, ama ilkel düşünen adamlar ülkesinde zekasıyla ve yeteneğiyle açığı kapatır.

Karagümrük karşısında topu en basit biçimde ve çabuk kullandı, hiç adam eksiltmedi ama duran toplarda anonsları verdi.

Duran top; sistemi olmayan bir takımın sihirli lambasıdır.

Samuel ve Valencia'nın yolunu açacak kişi de eminim ki Mesut Özil olacaktır.

Ama savunma ne olacaktır?

Geçen hafta Galatasaray maçında yenilen golde kördüğüm olan Serdar Aziz'in Karagümrük'ün attığı golde topa sırtını nasıl döndüğüne baktım.

Hırslı görünmek; rakibe sinsi dirsekler atmak değil topa kafayı uzatmaktır.

H H H

Trabzonspor'un sihirli yolculuğu sürüyor. Elindeki kısıtlı kadroyla üstelik bitik bir haldeyken aldığı takımını şampiyonluk yarışının içine sokan Abdullah Avcı'nın emeklerinin karşılığıdır bu yükseliş.

İlk hedef maç başına 2 gol yiyen savunmaya çözüm bulmaktı Abdullah Avcı bunu başardı.

Ardından ara transferde "nokta vuruş" yaparak Bakasetas'la forvetteki açığı kapattı.

Bir transfer yapıp boşluğu doldurmakla, 20 transfer yapıp kasayı boşaltmak arasında bir ustalık farkı olsun! Adı da Abdullah Avcı olsun.

Onun yolculuğunun talihle hiçbir zaman ilgisi olmamıştır.

H H H

Futbolumuzun marka değerini görmek istiyorsanız sahalarımıza bakın.Üç yılda bir kar yağıyor ama futbol zemini 70'li yılların görüntüsünde.

70'li yıllar deyince dönemin efendi hakemlerini hatırlarım ve hiçbirini bugün teknolojiyle bile "adam olamayan" hakemliğe değişmem.

Çünkü haksızlığı futbolun damarlarına şimdiki zaman hakemleri enjekte ediyor.

O yüzden hakemlerin barınak olarak kullanıldığı, bazı hakemlerin de "bizi kullanabilirsiniz" etiketiyle sahalara çıktığı bir gerçeğin adıdır futbol. Haksızlığa karşı tüm renkler haykırmadıkça "karanlıkta" kalmaya mecburdur futbol.

NOT: Belki birileri hakemlerle adını şampiyonluklara yazdırabilir ama hiçbir takım borçlarını hakemlerle silemez.