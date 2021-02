Anons!

Dört büyük takımın borcu 15 milyar lira olmuş, bankaların önünde "kan aranıyor" anonsları unutulmuş, hala çuvalla paralar ödenerek transferler yapılıyor.

İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transferinde konuşulan paraların fazlası var eksiği yok.

Peki, parladığı Başakşehir'den kaçmak için saha içinde "oynuyor pozları veren" bir adamın karakter sorgusu nerede?

Ne acıdır ki Türk futbolu kişilik sınavlarını yıllar önce bıraktı.

H H H

Fenerbahçe'ye sezon başında yapılan 18 transferin yetmediğini Mesut Özil'de gördük ama Fenerbahçe'nin bu transferdeki gerçek mali yükümlülüğünü duyduktan sonra Sayın Ali Koç'a sorma ihtiyacı hissettim.

"Bir şampiyonluk uğruna Fenerbahçe'yi kurban edeceğinizi düşünüyor musunuz?" Ya da iyimser bir soru;

"Fenerbahçe şampiyon olunca bütün borçlar silinecek mi?" Bugünün çocuklarına da yarın soracaklar; "sizin zamanların nesi meşhurdu?" Çocuklar şimdiden aldılar notlarını, "bizde bir eşya piyangoları olurdu ki bütün parayı toplasan bir futbolcunun transfer ücretine yetmezdi!" "Peki, eşyalar ne olurdu?" Bir baba çocuğunun günlüğünü okumuş; "eşya bizdik belki de!" H H H

Her takım; teknik direktörünün sahaya yansıyan hayal gücüdür aslında.

Fenerbahçe'de hala sağlam bir takım oyunu gerçeğinden söz edemiyoruz.

Kaybettiği maçlarda talihsizlikten dert yanan Erol Bulut'un futbol oynamadan kazandığı maçlardaki talihli yolculuğunun nereye kadar süreceğini de merak ediyoruz.

Çünkü talih de saltanattır ve insanın başına yıkılır bir gün.

Her zaman anahtarı rakip futbolcu uzatmaz ya da talihli bir golle gecenin skorunu belirlemek mümkün olmaz.

Nemli tuzlukları açmak için bile kürdan gerekiyor.

H H H

Trabzonspor'un son haftaların en başarılı takımı Beşiktaş'ı yenmesi üst katlarda birçok şeyin değişeceğinin de anonsudur.

Son maçlarda Trabzonspor'un aklına galibiyetten başka bir şey gelmiyorsa, takımı altlardan alıp şampiyonluk mücadelesinin içine itekleyen Abdullah Avcı'nın hakkını da verelim.

Kısa zamanda Trabzonspor'la düğmeyle ilik gibi olmak her teknik adamın harcı değil.

O yüzden üst kattakilerin Trabzonspor'a söylemeye çekindikleri bir şey var.

"Yanımıza hızla yaklaşırken bizleri ürkütüyorsun!" Bu maç göstermiştir ki; üstteki takımların hepsi şampiyonluk dahilinde.

Trabzonspor neden olmasın?

Beşiktaş'a gelince; bazen kazanmaktan yorulur takımlar, bazen de kendilerinden daha iyi mücadele eden bir takıma karşı koyamazlar.

O yüzden kimsenin Sergen Yalçın'a söz söylemeye hakkı yok.

Bir sorumlu aranıyorsa Bodrum'daki lüks otelinde Fikret Orman'ı bulsunlar!