Birileri!

Bu ülkede hakemler birilerinin hayatını yok etmekle görevli birileri!

Ya da birilerinin merdiveni olan "birileri.

Bazılarının hamuru çamur!

Ölülerini dirilerinden daha çok sevdiğimin memleketinde utanmıyor birileri!

Hala inatla maç veriyorlar ya herhalde "birilerinin" düdük dokusunda boncuk var.

Geçenlerde bir arkadaşım "hakemlerin düdüklerindeki kir oranını hesaplayacak bir makine yok mu?" diye sordu da "gerek var mı?" diye karşılık verdim.

"Gözlerin ne güne duruyor!"

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Hatayspor'un Fenerbahçe maçında verilmeyen penaltısının adaletsizlikle olduğu kadar "ince hesaplarla" da ilgisi var.Erol Bulut, hakem Suat Arslanboğa için eleştiri cümlesi kurabilir mi?Kuramaz.Talihiyle maç kazanmanın kitabını yazan bir adamın adalet kitabında haksızlığa karşı durmak yazmaz.Beşiktaş'ın Antalya karşısındaki mücadelenin sonucunu hakem Alper Ulusoy belirledi.Antalyalı Veysel Sarı'ya ucuz bir sarı karttan kırmızı, rakibinin gözüne kasti dirsek atan Beşiktaşlı Josef de Souza için kırmızı kart cepte.Bu ülkede VAR sistemi büyüklerin çıkarlarını kollamak üzerine kurulduğu içindir ki adaletin lüzumu YOK!.

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Çünkü adalet ve hakemlik birbirine düşmandır ve bu ülkede bazı hakemler projedir.Başakşehir maçında Galatasaray lehine verilen penaltılarla Demba ba'ya yapılan penaltıyı vermemek arasında dramla komedi kadar fark var.Marcao'nun atılmaması gecenin bonusu çünkü Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle derbi maçı var.Sözde adaleti temsil eden Arda Kardeşler her şeyi detayına kadar hesaplamıştı.Ve böyle bir hakemi maçtan sonra Fatih Terim tebrik etti.Fatih Terim'in hakkı olmayana el uzatmadığı bir sahne gösterin bana?

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Futboldaki yozlaşmanın sebep sonuç araştırmasını daha önce yapmıştık."Yapmaları gerekenlerden vazgeçenler yapılmaması gerekenleri yaptılar." Medyada bile yeni bir pazarlama sistemi icat ettiler.Adaletin v e asaletin zerre kadar itibar görmediği, insanlığın yerlerde süründüğü bir düzende, harcanan paralarla futbolun marka değeri yükselmez.Marka adalettir, marka vicdandır ve kalitedir.Ne yazık ki futbolumuzda bunların zerre kadar hükmü yoktur.

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Kim sigarasını mumla yaksa bir gemici ölürmüş, kim kalemini satsa insanlık ölür!"Çileli bir yola baş koymak çocukların yoluna taş koymaktan bin kere kutsaldır" desek taraftar bulur muyuz?Hiç sanmıyorum.Teknolojik bir çağda ninelerin masalları kalmadı ama ninelerin torunlarına bıraktığı namuslu düşler kalmalıydı.Bir futbol uğruna her şey bu kadar kolay talan edilmemeliydi.

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İnsanlar eskiden geldikleri yolun uzunluğuyla gurur duyardı.Şimdi birçokları yerinde sayarak "yolunu bulmanın" uyanıklığıyla gurur duyuyor. Hakemlerin haksız düdüklerini duyuyor musunuz? O düdükler sadece ses değil, o düdükler vicdansızlık, adaletsizlik ve meslek onurunu hiçe saymak.Her şeyden önemlisi de hepimizi enayi yerine koymak.İlerleyen haftalarda cinayetler katliamla yer değiştirecek ama bu düzeni değiştirecek hiçbir güç bu topraklarda mevcut değil.Çünkü öyle istiyor "birileri!"