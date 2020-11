Nostalji

Para ülkelerin ruhunu bozdu teknolojiyle de istediği zaman hafızaları sıfırladı.

Her şey bir tuşa baktı.

Şimdi de gmail yıllar sonrası için saklanan videoları fotoğrafları silme kararı aldı.

Oysa bizim nostaljik fotoğraflarımız ömrümüzün sonuna kadar himayemizde kalacak.

Eski fotoğrafların bizim gönlümüzde değer bulmasının bir sebebi var, çünkü o fotoğraflarda güzel insanlar var.

O fotoğraflara bakınca zarafet kokan nostaljik bir rüzgar esiyor.

Paradan başka gerçek bilmeyen teknolojide ölmüşlerinin ruhuna bir bardak su getirmemek için bin dereden su getirenler var.

O yüzden güneşin kum saati bizim için Rolex'ten değerlidir.

Ve o yüzden kulüplerin gerçek forma renkleriyle sahaya çıkan asil futbolcularını bugün icat edilen garip renkli formalarla sahaya çıkanlarla bir tutmuyoruz, Renklerin tahrik edemediği o güzelim dostlukları dile getirişimiz ondandır.

H H H

Bizim futbol yazılarımızın içinde taktiksel varyasyonlar, bilgisayardan araklanmış istatistikler yoktur.

Helalinden kazanılmış her şeye alkış tutarız da her şeyi punduna getiren kurnaz bezirganlarla da işimiz yoktur.

Bu ülkede futbolun ruhuna ihanet edenler hiçbir bedel ödemedi üstelik hak etmediği çok şeyler kazandı.

"İnsanlıkla arası olmayan vicdansızların bankada parası çoktur" cümlesinde kimseye yapılmış bir haksızlık mevcut değildir.

İnsanların tutkularından kaynaklanan zaafları birileri için para ediyorsa bu çelişkinin hesabını yapmaya da gerek yoktur.

Çocukların futbol sevdasına tuzak kuran kibirli adamlardan uzak duruşumuz ondandır!

H H H

Şu sıralar bir virüs insanların canını alıyor, her gece ekran başında ölülerimizi sayıyoruz.

Üstelik bu doğurgan virüsün karşısında ilk saldırıdan daha tehlikeli ve daha korunmasız durumdayız.

Ama insan denilen canlıdan daha tehlikeli bir virüs yok, hele mesele futbolsa!

O yüzden çok zaman maç sonuçlarının virüsün ödeteceği sonuçların önüne geçmesinin acısını yaşıyoruz.

Küstahlık edebiyatı yapan adamlara başkan yönetici yorumcu falan deniyor da onların ucuz konuşma dilinin bedeli pahalıya ödeniyor.

Onlar yarattıkları karanlık evreni parayla aydınlattıklarını zannediyor ama böyle adamların bir çocuğun gözlerine sevgiyle bakmadıklarına yemin ederim.

Gönül hukukunda geçmeyen paranın onların eline geçtiğinde nasıl tehlikeli bir silah olduğunu ifade edişimiz ondandır.

H H H

Çocukluğumuzdan biliriz futbol çocuklar için en masum yolculuktu.

Sonra kumarbaz oldu hem kağıt çaldı hem çocukların ömrünü.

Nostalji; mektuplarımızın zarflarını ağzı açık göndermektir.

İnsani değerleri yok sayan teknoloji dünyasında kapitalizme karşı durmanın nostaljisi bile kalmadı.

İçimde özlediğim bir yol var o yola hep taş koydular.

O taşları şimdiki çocukların başına atmasınlar istiyorum.

Şiddetle ve nefretle büyütülmeye çalışılan bilgisayar çocuklarına işaret fişeği gönderişimiz ondandır.