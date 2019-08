Muhteşem üçlü!

Asalet; çocukluğumuzun tahta sandalyeli çay bahçelerinde unutulmuş ve dokunulmamış bir cüzdandır.

Hala sahibini beklemektedir.

Belki bir Yeşilçam filminde rastlarsınız ona, belki eski şarkılardan birinde.

Futbolu bırakmış ama ekranlarda soytarı olmamış yaşlı bir şövalyenin duruşunda.

Ya da saçlarına ak düşmüş de futbol sevdasını ayağa düşürmemiş bir adamın mahalle kahvesindeki sohbetinde. Ama futbolun içinde ve ekranlarda astlayamazsınız!

Başkalarının hakkını gasp edenlerin el üstünde taşındığı bir ülkede, bulduğu cüzdanı sahibine teslim edecek kaç yönetici, kaç teknik adam tanıyorsunuz?

Çirkinliklere methiyeler düzülen bir ülkede kaybolan güzellikler için üzülen kaç futbolcu kaç yorumcu biliyorsunuz?

Not: Sayarken parmaklarınızı kullanmanız yeterlidir!

H H H

Zarafet; saçları iki örgü küçük kızların mahallenin ortasındaki seksek oyunudur. Hasmına bile elini uzatan delikanlılıktır.

Her şeyden önemlisi erdemli bir insan olmanın kalesidir.

Zarafete sokak köpeğine ellerinden su içiren bir kadının gözlerinde rastlarsınız.

Pencere önündeki karanfilleri sulayan insanların cümlesinde.

Ama futbolun içinde zarafeti bulamazsınız.

Futbol kabalığı zorbalığı ve soytarılığı arşivliyor artık.

H H H

Adalet; hakkın ve hukukun bütün hücrelerinin hakkını verebilmektir.

Adalet; sadece kendi onurunu değil, başkalarının da onurunu korumak üzerine kurulmuş bir sistemin temsilcisi olmaktır.

Tetiği çeken ellerin, küfür eden dillerin kime ait olduğuna bakmaz, forma rengine hiç bakmaz!

Adalet sadece yasaları ve vicdanı tanır.

Kendinizden olanı koruyarak adaleti bulamazsınız.

Adaleti, ganimeti kucaklayanların cümlesinde de bulamazsınız, medyadaki yağdanlıklarda da!

Ayıp olan şeyler ayıp değil artık.

Ne insanlar tanıdık, ne yöneticiler gördük çaldıklarıyla zil takıp oynadılar ve gurur duydular.

Bozuk paralarla bile "kumbaramın karnı tok" diyen çocuklara inat ihtirasa ve ganimete doymadılar!

Doyacaklarını da zannetmiyorum!

Aldıklarını yerine koyacaklarını da!

H H H

Süper ligimiz başlıyor.

Yalan dolan sözcüklerle gözler de boyandı yüzler de!

Her şey delikanlılık üzerine kuruluyken herkes kendinde olmayanı başkasında arıyorken aradıklarımızı bulabilecek miyiz?

Zaman aşımına uğramayan en büyük gerçektir yalan.

H H H

Oysa hayatımızın muhteşem üçlüsüdür; asalet, zarafet ve adalet!

"Talih yiğitlerden korkar, korkakları ezer" denmiştir. O talih kertenkeleyi timsaha dönüştürür ya o yüzden mi ganimet her şeyden değerlidir?

Asaletin, adaletin ve zarafetin esamesi o yüzden mi okunmuyor?

Yoksa "para için ruhunuzu bile satabilirsiniz" mailini atan teknolojik soysuzluk yüzünden mi?

H H H

Anlatmak istediklerimizle karşımızdaki insanların anlamak istedikleri farklıyken, yazılanların da hükmü yoktur gerçeklerin de.

Büyük bir tepeyi tırmandıktan sonra görülen tek şey; tırmanılacak daha çok tepe olduğudur.

Sezon öncesi verilen anons; geçen yıllarda gördüklerimizi yeni sezonda da bizlerden esirgemeyecek bir sezona gireceğimizdir!