Ölüm ilanları – Hakkı Yalçın – Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Hakkı Yalçın Ölüm ilanları

Ölüm ilanları

Yıllardır gazetelerdeki ölüm ilanlarına bakarım.
Futbolda birbirlerine kan kusan yöneticilerin zarafet ölümleri alkışlanırken, ölüm ilanlarının derin hüznü anlamlı gelir bana.
Kadın ölen kocasına yazmıştır.
"Kavuşacağımız süreden 2 yıl daha eksildi.
Nurlar içinde yat sevdiğim." Geçen yıllardan aklımda kalan bir ilan vardı çok etkilenmiştim.
"En hızlısıydı hepimizin, en önde göğüsledi ipi. Vefat etti."

***
Bu ilanlar yeri dolmayan boşlukların tesellisidir.
Ruhların buluştuğu bir derinlikte belleğe kaydedilen güzelliklerin ölümsüz kanıtı.
Bir mesajdır gidenlere, ölüm kadar yakın hayat kadar kısa.
Hayata bakarsınız, bir yanda ölen insanları ruhunun derinliklerinde yaşatanlar, bir yanda kendi içindeki insanı öldürmekle meşgul olanlar.
Ama en acısı birini gönlünüzde öldürmektir.
Onlar asla yaşayamazlar, ne ilanlarda ne spor sayfalarında!
***
sahalarında en çok hakem ölülerini izleriz.
İstedikleri takımları sırtından vurup adaletin camlarını kıranları.
Onların ağızlarına götürdükleri düdüklerin işledikleri cinayetlerin suç aleti olduğunu biliriz.
Maçlardan sonra üstlerine gazete kağıdı örtülen böyle hakem ölüleri için ilan verilmez.
Onlar yaşarken bile yüreklerde kayıptır!
Not: Hakemliği küme düşmek değil ayağa düşmek öldürür!
***
Kazanmak için her yolu mubah sayıp değerleri öldürenleri de çoktur futbolun.
Bunlara "iş bitiren yöneticilik" denir.
Onların ağzından çıkan küfür kıyamet cümleler binlerce çocuğun ölümünün karşılığıdır.
Onların başı kalabalıktır ama hepsi de kıyamet yalnızlarıdır.
Bütün yaşayan ölüler gibi!
***
Bu ülkede birçok kulüp başkanı şiddet konfeksiyondan giyinir.
Makyajlarını medya yapar!
Kendi kendileriyle vuruşsalar neyse ama onların amacı insanları birbirine kırdırmak, her türlü şartta koltukta kalmaktır.
Ağızlarından çıkanı kulakları duymaz.
Sportmenlik onların raconunu bozar, centilmenlik onların kitabına uymaz.
Elleri sıkışınca banka kapılarında dilenirler, başları sıkışınca azar azar bir mezar kazarlar kendilerine!
Öldüklerinden haberleri bile olmaz!
***
Bu ülkede ganimet adaletten değerlidir.
Yalan yaldızlanır cehalet her geçen gün biraz daha palazlanır.
Ve futbol toplumu bu derinliğe çekilirken dürüstlüğün kanı çekilir.
Namuslu babalar evlerine götürecekleri ekmeğin derdine düşer, kıt kanaat yaşayan öğretmenler çaresizliğin alevlerine.
O sırada milyonlara boğulan futbolculara yeni yollar döşenir.
Bir alkış bir kıyamet!
O futbolculara denizde karada ölüm yoktur!
Onlar önce lüks otomobil ilanlarına ve manken kataloglarına, başları sıkışınca da önlerindeki maçlara bakarlar!
***
Futbolda sevgi ve saygıya dayalı ne varsa hepsi linç edildi.
Ne vicdan kaldı ne asalet!
Kaybolan değerler için "ayıp ilanı" versem kim okur?
Kendi mezarlığına yürüyen yaşayan ölüler mi?

  • Hakkı Yalçın Hakkı Yalçın
    1. 02 Ağustos 2019, Cuma
    1. E-Posta: hakki.yalcin@fotomac.com.tr
    1. SMS: HYA yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
      Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
      Örnek: Hakkı Yalçın'a mesaj göndermek istiyorsanız.
      HYA boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
      Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
      Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
      Müşteri Hizmetleri: 444 8881
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Hakkı Yalçın - Diğer Yazıları tümü
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
egazete - Sabah
egazete - Fotomaç
egazete - Takvim
egazete - Yeni Asır
egazete - Sabah De
egazete - Daily Sabah
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN