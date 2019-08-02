Ölüm ilanları

Yıllardır gazetelerdeki ölüm ilanlarına bakarım.

Futbolda birbirlerine kan kusan yöneticilerin zarafet ölümleri alkışlanırken, ölüm ilanlarının derin hüznü anlamlı gelir bana.

Kadın ölen kocasına yazmıştır.

"Kavuşacağımız süreden 2 yıl daha eksildi.

Nurlar içinde yat sevdiğim." Geçen yıllardan aklımda kalan bir ilan vardı çok etkilenmiştim.

"En hızlısıydı hepimizin, en önde göğüsledi ipi. Vefat etti."

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