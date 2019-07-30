Başrol!

Futbolumuzdaki asalet evden çıktı bir daha kendisinden haber alınamadı.

Kimsenin aradığı falan da yok zaten!

O yüzden eski güzellikleri yeni çirkinliklerin yerine koymak için kimsenin çaba gösterdiği de yok.

Sezon ortasında ezeli rakibi için "hayvanlarla hayvan olamayız" diyecek kadar edebi (!) bir dil kullanan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in ebediyen futbolun dışında kalması gerekirdi.

Alkışlayanlar oldu.

Sonra kampanya muhtarlığı ve sürekli ortalığı germe çabası.

Mustafa Cengiz'e "küme düşürülen Serkan Çınar ile Bülent Yıldırım'dan haber var mı?" asıl onları sormak gerek!

"Yazılı kağıtları boş teslim eden çocukları kopya çekenlere tercih ederim" sözündeki gizli özneyi bulup çıkarması için de Mustafa Cengiz'e davetiye yollamak gerek!

"Tekrara düşen çirkinlikleri" susuz kuyulardan çıkarmayı en iyi o biliyor çünkü!

***

Ali Koç, Fenerbahçe'nin büyüklüğünü şampiyonlukla ispatlama çabasına girdi.

Fenerbahçe'nin büyüklüğü için ne kulüp başkanına ihtiyaç vardır ne şampiyonluğa ne de başkalarına cevap vermeye!

O büyüklüğün sözlük anlamı bütün yüreklerde aynıdır.

"Kazandığında sevmiyorum seni kaybettiğinde sevdiğim kadar!" Ama Fenerbahçe başkanlığı duruş gerektirir.

"Bu kapıdan içeri giremez!" denilen adamı o kapıdan içeri sokmaz.

Fenerbahçe'nin kasasına elini uzatan ve geçen sezon bu kulübe tarihin en büyük kazığını atan Comolli gibi sinsi tüccarlara itibar sağlamak için çaba göstermez.

Medyada yağcılığa prim vermez gerçeklerin arkasında durur!

****

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na bakıyorum.

Gerekmedikçe boş tartışmalara asla girmeyen zarafet onda mevcut.

Avusturya kampında antrenmanda koşu yaparken ayakkabısından rahatsız olan Abdülkadir Ömür'e ayağındaki ayakkabıyı veren bir başkan o takıma ruhunu da vermiştir.

Ve hiçbir kompleksi yoktur.

Gösterdiği incelikte işçiliğin imecesi vardır.

O yüzden futbolumuzun böyle başkanlara ihtiyacı vardır.

"Kulübün kazandığı paralar nerde?" diye soranlara "sen mi kazandın" diye cevap veren harabelere değil!

***

Geçen sezonun her türlü kirli sahnelerinde boy gösteren adamlar bile yeni sezonun barış ve kardeşlik içinde geçmesini diliyor!

Sezon öncesi tilki kurnazlığı.

Onların ruhlarında bulunmayan kardeşlik böyle politik cümlelerde mevcut değildir.

Maç kaybederken göreceksiniz onlardaki barışı ve kardeşliği.

Saadet zincirlerinden bir halka koptuğu zaman!

Şiddetin kan kokusuyla beslenmek varken karanfil kokusu onların umurunda mı sanıyorsunuz?

***

O yüzden sportmenlik ve asalet futbolumuzda mucizedir artık.

Körü körüne sevdalılar ülkesinde herkes kendinden olanı korumaya devam etsin. Kirleri alkışlasın!

Birazdan lig başlayacak.

Televizyonlara da yeni bitirim diziler gelmiş!

Çocuklarımızın aklını oynatacaklar!

Başrolde!