Görünenler!

Fenerbahçe'de geçen sezondan kalan boşluklar dolduruluyor.

Ama bu kulüpte yüzleşme gerçeği her zaman rafa kaldırılıyor.

Hayat "iyimser cümlelerden" ibaret değil!

Kazanma gerçeğinin önüne geçen çürük savunma modeli nasıl sağlamlaştırılacak?

Hala bir arpa boyu yol alamayan ama medyada yaldızlanan futbolculardan ne zaman vazgeçilecek?

Mesele para harcamaksa kolay!

Pahalı küreklerle toprağı kazmak mesele değil, mesele işçi yüreği!

Geçen yıldan davacı olanlar, harcanan çuvalla paranın hesabını sormadıysa "sevdadandır!" Ama Comolli'nin berbat armağanlarını geçen sezon izlediysek bu sezon takımda "yabancı turist" görmeyeceğimizin garantisi var mı?

Kuşkuların coşkuya dönmesi bütün taraftarların tek dileği!

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4 hazırlık maçında tek gol atamayan ve haddinden fazla sakat veren Beşiktaş'ı ligde zor günler bekliyor. Kasa tamtakır.

Transferler yetersiz.

Üstüne üstlük Burak Yılmaz sahalardan bir ay uzak kalacak!

Bir otomobilin yolda kalma ihtimalini görebilmek için dört tekerinin de patlaması gerekmiyor.

Fikret Orman, Abdullah Avcı'yı çaresizliğin ortasında bırakıp kenara çekilmekle başkanlık görevini yerine getirdiğini düşünmesin.

Geçen hafta "şampiyon olacağız" diye açıklama yapan başkan, Bodrum'da Çeşme'de selfie çeksin!

Hesabını veremediği paraların suyunun çekmesine mahsuben!

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En gerçekçi transferleri Galatasaray yapıyor.

Giydiği gömleğin düğmelerini "yanlış" iliklemesinden korkuluyor ama Emre Mor sezonun en "yaratıcı" transferidir.

Hem maliyet açısından hem yetenek açısından.

Topla giderken saniyeye birkaç kare birden yaratıcılık sığdıran bir Abdülkadir Ömür'ü tanıyorum.

Ona benzeyen tek adam da Emre Mor.

Yazın bir kenara; bu delikanlı sezonun infaz memuru olur, rakiplerin biletlerini keserken!

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Gençlik devriminin parmakla gösterilen kulübü Trabzonspor, transferin de en şık duruşunu sergiliyor.

Yusuf Yazıcı'nın transferi altyapıdan hazine elde etmenin gururlu imzası.

Trabzon'da iki sezondur ayaklanan bu nostaljik yapılanma, Türk futbolunun efsanelerinden Cemil Usta sezonunda doğru işler yapılacağının da belgesidir.

Ünal Karaman gibi hem usta hem zarif bir adamın futbola ve aşka dair ne varsa ortaya koyacağından şüphem yok.

Ligin en seyre değer takımını izleyeceğimden de şüphem yok.

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Bu sezon ligin vazgeçilmez gerçeği şiddet ve nefret! Transfer sezonunda bile ne zeytin dalı var ne beyaz güvercin! Varsa yoksa hır gür!

Görünen o ki, ağızlarında çamurlu cümlelerin şahlandığı başkanlarla zarafet ve asalet yeni sezonda da ölüdür!

Ligin en tehlikeli gerçeği de hakemler! İki kişinin küme düşürülmesiyle tehlike geçmedi.

Ümit Öztürk, Ali Palabıyık, Fırat Aydınus gibilerinin geçen yıldan kalan filmlerini yine izleyeceğinize hiç şüpheniz olmasın.

Haksızlık yaptıysam bana hatırlatırsınız!