Anneler sövülmek için değildir! – Hakkı Yalçın – Fotomaç
22 Mayıs 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Yazarlar Hakkı Yalçın Anneler sövülmek için değildir!

Anneler sövülmek için değildir!

Haysiyet ve vicdan futboldan elini eteğini çekti.
Haram ve talan kanına karıştı futbolun.
Hiç görmediğimiz çirkinlikleri bu sezon gördük.
Sportmenlik cesedinin nasıl çiğnendiğini de pazar gecesi kulübesinde gördük.
Başakşehir o maçı kazansa kaç futbolcusu bitkisel hayatta kalırdı?
Vicdanı olan kendine sorsun.
Bu ülkede hangi takımın yedek kulübesi bu kadar kabadayı barındırıyor?

Başakşehirli futbolculara edilen küfürlerin köre adres soran sağır ve dilsiz hakemlikle kardeş olduğunu biliyoruz da.
Yardımcı teknik adam 'da 'in darbesiyle oluşan "darp izinin" bıçak izi olması mı gerekiyor?
"Torun sahibi Fatih Terim hangi hakla Orhan Ak'ın annesine küfür edebiliyor?" diye sormayın.
Bu hakkı ona tanıyan ve bir annenin kutsallığını bile görmezden gelen medyası var.
Bu küfürlerin üzerini örten korku imparatorluğu da caba!
Düşünüyorum da kabadayılık futbolun derin devleti değilse nedir acaba?

İilahi bir ninnidir anneler. Bütün anneler de başımızın tacıdır.
O anneler ki elleri öpülmek içindir küfür etmek için değil.
O anneler her şeyi duyar ama ölmüş bir annenin cennetten gelen yankısını herkes duyamaz.
Ne annelere küfür edenler ne küfür edenlerin arkasında duranlar!

Babasıyla birlikte maç izleyen 8 yaşlarındaki kız çocuğu kabadayı sahnelerinin doruğa çıktığı maç yayınında babasına seslendi.
"Baba" dedi, "ne olursun kapat şu televizyonu!" "Niye?" diye sordu babası.
Kız ağlayarak cevap verdi.
"O adamdan korkuyorum, sanki üstüme yürüyor!" Baba televizyonu kapattı ve kızına sımsıkı sarıldı.
Not: Çocuklarımızı bu korku filmi afişlerinden nasıl koruyacağız?
Televizyonları kapatarak mı?

Tarihin en kirli sezonu bitiyor.
Bu sezon da futbolun varlığı adaletin yokluğuna armağan edildi.
Bu sezon da uygunsuz pozisyonlar her zamankinden daha uygun hale getirildi.
Hakemlik namuslu yüreklerde müebbet aldı.
Hadi inandırın beni. Geçen sezon Ümit Öztürk ve 'la mühürlenen şampiyonluğun, bu sezon hiçbir hakemden patent almadığına inandırın!

Peki ya futbol medyası?
Düğmeyle ilik gibi duruyorlar yarattıkları bu haram düzeninde!
O kadar çirkinlik için tek satır bile yazmıyorlar, korku imparatorluğuna gelin ediyorlar cümlelerini!
Eskiden adalet kapalı gişe oynardı medyada!
Şimdi medyanın milyon dolarlık papazları kendileri çalıp kendileri oynuyor!
Gözleri hala paradan başka bir şey görmüyor!
Yıllardır futbolun kanını emdikleri yetmedi, çocuklarımızın pidelerinde bile gözleri var şu Ramazan ayında!
Hadi inandırın beni!
Yalanlarla doldurulmuş çuvalların içinde adalet olduğuna, bastırılan "kalpazan duyguların" medyaya hakim olmadığına inandırın!

Sonuç olarak ne çocuklarımızı koruyabildik bu çirkef düzenden ne annelerimizi.
Eee kabadayı imparatorluğu böyle bir şey işte!
Olsun da çamurdan olsun!

  • Hakkı Yalçın Hakkı Yalçın
    1. 22 Mayıs 2019, Çarşamba
    1. E-Posta: hakki.yalcin@fotomac.com.tr
    1. SMS: HYA yaz boşluk bırak mesajını yaz 4122'ye gönder.
      Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
      Örnek: Hakkı Yalçın'a mesaj göndermek istiyorsanız.
      HYA boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
      Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
      Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
      Müşteri Hizmetleri: 444 8881
    1. Gönder
      Yazdır
    2. A-
      A+
Hakkı Yalçın - Diğer Yazıları tümü
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler:


YAZARLAR tümü
Sitene Ekle
egazete - Sabah
egazete - Fotomaç
egazete - Takvim
egazete - Yeni Asır
egazete - Sabah De
egazete - Daily Sabah
FOTO HABER tümü
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN