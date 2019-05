Anneler sövülmek için değildir!

Haysiyet ve vicdan futboldan elini eteğini çekti.

Haram ve talan kanına karıştı futbolun.

Hiç görmediğimiz çirkinlikleri bu sezon gördük.

Sportmenlik cesedinin nasıl çiğnendiğini de pazar gecesi Galatasaray kulübesinde gördük.

Başakşehir o maçı kazansa kaç futbolcusu bitkisel hayatta kalırdı?

Vicdanı olan kendine sorsun.

Bu ülkede hangi takımın yedek kulübesi bu kadar kabadayı barındırıyor?



Başakşehirli futbolculara edilen küfürlerin köre adres soran sağır ve dilsiz hakemlikle kardeş olduğunu biliyoruz da.

Yardımcı teknik adam Orhan Ak'da Fatih Terim'in darbesiyle oluşan "darp izinin" bıçak izi olması mı gerekiyor?

"Torun sahibi Fatih Terim hangi hakla Orhan Ak'ın annesine küfür edebiliyor?" diye sormayın.

Bu hakkı ona tanıyan ve bir annenin kutsallığını bile görmezden gelen futbol medyası var.

Bu küfürlerin üzerini örten korku imparatorluğu da caba!

Düşünüyorum da kabadayılık futbolun derin devleti değilse nedir acaba?



İilahi bir ninnidir anneler. Bütün anneler de başımızın tacıdır.

O anneler ki elleri öpülmek içindir küfür etmek için değil.

O anneler her şeyi duyar ama ölmüş bir annenin cennetten gelen yankısını herkes duyamaz.

Ne annelere küfür edenler ne küfür edenlerin arkasında duranlar!



Babasıyla birlikte maç izleyen 8 yaşlarındaki kız çocuğu kabadayı sahnelerinin doruğa çıktığı maç yayınında babasına seslendi.

"Baba" dedi, "ne olursun kapat şu televizyonu!" "Niye?" diye sordu babası.

Kız ağlayarak cevap verdi.

"O adamdan korkuyorum, sanki üstüme yürüyor!" Baba televizyonu kapattı ve kızına sımsıkı sarıldı.

Not: Çocuklarımızı bu korku filmi afişlerinden nasıl koruyacağız?

Televizyonları kapatarak mı?



Tarihin en kirli sezonu bitiyor.

Bu sezon da futbolun varlığı adaletin yokluğuna armağan edildi.

Bu sezon da uygunsuz pozisyonlar her zamankinden daha uygun hale getirildi.

Hakemlik namuslu yüreklerde müebbet aldı.

Hadi inandırın beni. Geçen sezon Ümit Öztürk ve Bülent Yıldırım'la mühürlenen şampiyonluğun, bu sezon hiçbir hakemden patent almadığına inandırın!



Peki ya futbol medyası?

Düğmeyle ilik gibi duruyorlar yarattıkları bu haram düzeninde!

O kadar çirkinlik için tek satır bile yazmıyorlar, korku imparatorluğuna gelin ediyorlar cümlelerini!

Eskiden adalet kapalı gişe oynardı medyada!

Şimdi medyanın milyon dolarlık papazları kendileri çalıp kendileri oynuyor!

Gözleri hala paradan başka bir şey görmüyor!

Yıllardır futbolun kanını emdikleri yetmedi, çocuklarımızın pidelerinde bile gözleri var şu Ramazan ayında!

Hadi inandırın beni!

Yalanlarla doldurulmuş çuvalların içinde adalet olduğuna, bastırılan "kalpazan duyguların" medyaya hakim olmadığına inandırın!



Sonuç olarak ne çocuklarımızı koruyabildik bu çirkef düzenden ne annelerimizi.

Eee kabadayı imparatorluğu böyle bir şey işte!

Olsun da çamurdan olsun!